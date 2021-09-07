Григорий Дрозд: «Как можно с блогером боксировать? Это то же самое, если бы я боксировал с лыжником»

Экс-чемпион мира теперь промоутер и ведет одного из самых популярных бойцов на голых кулаках в России.

4 сентября в Кемерове завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Определились чемпионы в 13 весовых категориях, у которых теперь появился шанс заявить о себе на чемпионате мира. В качестве почетного гостя на турнире присутствовал бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе, а ныне комментатор боев и президент промоутерской компании «Русь» Григорий Дрозд. В интервью «СЭ» он рассказал, чего ждет от противостояния Александра Усика и Энтони Джошуа, поделился мыслями о дальнейшей карьере Гаджи Автомата Наврузова и оценил перспективы возвращения Сергея Ковалева на боксерский ринг.

— Тайрон Вудли опозорил UFC, потерпев поражение от Джейка Пола?

— Сложно сказать. Я думаю, что-то, что он делал раньше, — он делал это круто. Поэтому, возможно, прошло его время. Вообще нельзя ни о ком говорить «он опозорил». Когда человек выходит в ринг, октагон, он уже достоин уважения. Пол — крепкий парень, у него есть навыки. Он тренируется, и это видно, но я бы не сказал, что его соперник опозорил UFC. Уже возраст, его время прошло.

— Как часто удается следить за боксом? Какой последний поединок вам запомнился?

— Пытаюсь вспомнить... Поединков достаточно много. Это последний бой, который я комментировал. Это как раз, по-моему, Флойд Мейвезер против Логана Пола. Бой был не очень хороший, Флойд был не в форме. Еще отметил бы последний бой Саши Поветкина [против Диллиана Уайта] - боксера, за карьерой которого мы все следили. Он проиграл, но это был достойный бой.

— Усик против Джошуа. Чего ждете от этого противостояния?

— Я жду сенсации. Я, конечно же, болею за Сашу, он мне импонирует. Считаю его одним из самых талантливых боксеров в супертяжелом весе и боксе в целом. Я бы хотел, чтобы он доказал, что невозможное возможно. На самом деле далеко не всем удается подняться из крузеров в супертяжелый. Мы все знаем, кто такой Энтони Джошуа. Верю в Сашу, и я жду от этого боя зрелища.

— Недавно Гаджи Автомат анонсировал переход в лигу кулачных боев Mahatch FC. Вы давно знали об этом?

— Мы с Гаджи на связи, поэтому я про эту историю знал. Гаджи со мной делился информацией, но мы ждем его прихода в бокс, и он случится в этом году, поэтому я больше на этом акцентировал свое внимание. Думаю, что Гаджи является тем человеком, который заслуживает внимания. У него есть своя аудитория. Вы скоро увидите его в боксерских перчатках.

— Он говорил, что сначала проведет бой по боксу «на центральном телевидении» в ноябре.

— Да. Это будет в начале ноября. Мы ведем переговоры с федеральными каналами. Как только у нас будет готов весь кард, как только мы подпишем со всеми договоры, мы сделаем анонс.

— У вас уже есть соперник? Или все на стадии рассмотрения?

— Мы уже рассматриваем несколько вариантов.

— Насколько вероятно, что им станет Фабио Мальдонадо?

— Я думаю, что последнее выступление Фабио Мальдонадо в России не произвело впечатления, и я не думаю, что Мальданадо будет его соперником (в июне Мальдонадо проиграл Руслану Файферу в первом раунде. — Прим. «СЭ»).

— Вы лично против какого соперника хотите его увидеть? Кидать под танки хотите?

— Надо понимать, что, во-первых, Гаджи не боксер. Он выходил в ринг, но по тайскому боксу, а по боксу никогда, поэтому необходимо подобрать равного соперника — габаритного, достойного, но не суперсильного. Во-вторых, Гаджи давно не боксировал, так как болел коронавирусом. Сейчас он в хорошей форме, провел отличные сборы, будет еще продолжать готовиться. Он хороший, зрелищный боец, который будет еще расти.

— В последнее время наблюдается волна хейта в сторону Гаджи Автомата — в том числе из-за решения перейти в лигу Mahatch ради более выгодных денежных условий. В частности, болельщики прозвали его Банкоматом Гаджи. Ваши мысли по этому поводу?

— Это наверняка те люди, которые завидуют или не разделяют его мнение. В диджитал-сфере мы понимаем, что без хейтеров никуда.

Например, если мы говорим про профессиональный бокс, как мне видится, каждый профессиональный боксер должен выполнять контрактные обязательства. Если у него есть свободный путь, то, конечно, он выбирает для себя лучшие условия — что собственно, Гаджи и сделал. У него было предложение [от Mahatch FC], и очень логично, что он его принял.

Мы с Гаджи познакомились на стадии его разрыва отношений с Top Dog, и даже получилось так, что, когда мы подписали соглашение на бой, Top Dog активизировался. Он сам мне тоже об этом говорил, что они [Top Dog] начали ревностно это воспринимать. В его адрес посыпались вопросы, хотя, как я полагаю, по другим видам спорта у него перед ними не было никаких обязательств.

— Вы комментировали последний бой Вячеслава Дацика. Как вам идея боя между Автоматом Гаджи и Дациком по правилам бокса?

— А кто об этом говорит (улыбается)?

— Например, Гаджи не против провести с ним бой...

— Я не вижу смысла в этом поединке. Дацик — просто здоровый и яростный мужик, который на характере и силе воли проявляет себя в ринге. Вот и все. Гаджи без вопросов его победит. Интересен ли этот поединок? Для определенного круга зрителей, возможно, да. Но я бы хотел видеть Гаджи в более серьезном противостоянии.

Дацик — это такой товарищ... Да, харизматичный, яростный псих, который готов боксировать с любым. Но этот поединок интересен для определенного количества зрителей.

— Сегодняшний Вячеслав Дацик влегкую победит Александра Емельяненко?

— Вообще сложно комментировать категорию так называемых бойцов. У Саши, как мне видится, имеются определенные проблемы со здоровьем и дисциплиной. Я не знаю, насколько он готов. Где он сейчас находится? Как он тренируется? Я думаю, что он выбрал не тот путь развития и как личности, и как спортсмена. Надо взять себя в руки. А кто победит в этом бою — я не знаю.

— В курсе вы или нет, но Александр проведет бой против блогера Артема Тарасова. Бой по правилам бокса, но в перчатках для ММА...

— Ну что тут сказать... Это то же самое, если бы я боксировал с лыжником. Какой тут мой уровень и какой у лыжника. Как можно с блогером боксировать? Он ведь даже не боец. Ну такая... сомнительная история на самом деле. Вот это не знаю кому вообще интересно.

— Сергей Ковалев вернется после дисквалификации. Как думаете, в какой форме он вернется? Будет ли он, как прежде, топовым боксером?

— Сергей уже не молод, ему будет сложно вернуться на самый верх в полутяжелом весе. Не говорю, что это невозможно, но я думаю, что это будет сложно. Что он делал все это время? Как он выглядит физически? Занимался ли он своим телом? Если нет, то, конечно, будет сложно вернуться. Но, как мне кажется, его время прошло. Для больших вершин его время прошло. Это надо понимать.

Серега сделал то, чего не удавалось сделать никому. Он сделал фантастику. Он воплотил мечту мальчика с ЧТЗ, превратил ее в волшебную сказку. По мне, так ему больше ничего и не нужно. Он достиг всего. Ему надо повесить перчатки на гвоздь, и на этом все. Серега просто красавчик, правда. Он бил всех. За его плечами столько имен — и в этом его, возможно, можно сравнить лишь с Костей Цзю. Я бы Серому посоветовал сохранить здоровье, заниматься семьей и с боксом закончить.