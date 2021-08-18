«Мы ассоциируем пятницу с мечетями, а не c клубами». Хабиб ругает Тайсона за траву и не хочет говорить об Афганистане

Уехал с пресс-конференции на черном «бентли».

В Москве прошла большая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова, приуроченная к подписанию им нового долгосрочного контракта с производителем энергетических напитков Gorilla Energy на сумму более 500 миллионов рублей.

По этому поводу в Центре международной торговли на Краснопресненской бывший чемпион собрал всю свою многочисленную свиту, которую в течение почти двух часов забрасывала вопросами внушительная группа журналистов (хотя, честно говоря, 95% вопросов шли одному Хабибу). Чего не отнять у Нурмагомедова, вот такие встречи — будь они с журналистами, болельщиками или детьми — он всегда отрабатывает на сто процентов. Отвечает фактурно, живо и обстоятельно, здорово упрощая журналистам их работу. И на этот раз Хабиб навалил кучу интересного материала нам и коллегам — с лихвой хватит на заголовки и новости, видео, тексты и так далее. Ниже — самое интересное.

«Я не фанат музыки. Но, в отличие от многих певцов, хорошо начитан»

В самом дебюте пресс-конференции Хабибу от канала «Пятница» прилетел многосоставный вопрос — про образ жизни, еду, музыку и даже ночные клубы. Лучше привести этот опросник в виде диалога.

— Хабиб, телеканал «Пятница», хотелось бы о твоем лайфстайле узнать. Что кушаешь, что в твоем плейлисте, когда последний раз был в ночном клубе?

— Мы не ассоциируем пятницу с клубами. Мы ее ассоциируем с мечетями. Мы стараемся больше вспоминать Всевышнего в пятницу. Кушаю что хочу — думаю, я заслужил кушать что хочу. Сегодня утром я проснулся, пробежал 5 км, сделал полчаса качки, спустился и покушал бенедикт с лососем и морковный сок. Советую — с утра очень хорошо залетает.

— А что в плейлисте у тебя? Сейчас Моргенштерн популярен.

— Я не фанат музыки. Не творческий человек. Хотя читать люблю, стихотворений много знаю. В отличие от многих певцов, хорошо начитан.

Не собирается отлавливать Хамзата Чимаева и спрашивать за слова

«Я с людей стараюсь больше не спрашивать ничего. Этот возраст, когда я пытался с каждого спрашивать, я уже перешел. С людей что-то спрашивать — это будет неправильно. Я и молодежи советую: те ошибки, которые вы совершали раньше, — больше не наступайте на те же грабли. Пожелаем ему удачи и всем нашим ребятам, кто будет драться в Абу-Даби».

Распекает Ислама Махачева и своих братьев за лень и долгосрочные отпуска

«Это человек [Ислам Махачев], который портит команду. Вся молодежь на него смотрит и хочет как он отдыхать. Везде ездит, отдыхает, мотоциклы, экстрим. Какой отдых может быть у профессионального атлета? Каждый день появляются вундеркинды в ММА. Я вот Усману сегодня говорю: «Ты последний раз 30 июля дрался». До 30 июля еще у него 10 дней был спад нагрузок, он не тренировался тяжело. А сегодня 18 августа. Считайте, что с 20 июля по 20 августа он тяжелых тренировок не проводил.

Пока он думает, что ему 23 года и все впереди, другой пашет. Закончился бой, 3-4 дня отдохнул, неделю максимум — приходи в зал, тренируйся. Если ты хочешь два боя в Bellator выиграть и возомнить себя бойцом, то так дела не делаются. Когда я прилетал с боя, я уже на следующий день на тренировку ходил. Вот здесь Аль-Абдула сидит. Когда ему было 18 лет, я говорил ему, что время очень быстро пройдет, не упускай. Ему уже 26 сейчас — человек проспал всю свою карьеру. Тоже отдыхает всегда. Время очень быстро проходит, я предпочитаю не отдыхать. Если ты за месяц пропустил 7 тренировок — это 15 часов работы. Если бы эти часы были, ты бы выиграл. На Олимпиаде люди полсекунды проигрывают, и их мечта пролетает мимо ушей. Максимум 3-4 дня отдохнул — и за работу.

«Сразу сказал Тайсону, чтобы этих smoke на столе не было»

Спросил наш журналист Илья Андреев у Хабиба и про подкаст с Майком Тайсоном — какое личное впечатление на него произвел легендарный этот персонаж.

— Хабиб, какой впечатление на вас произвел Майк Тайсон? Энтони Петтис говорил, что Тайсон, когда смотрит тебе в глаза, смотрит как будто сквозь тебя.

— Он сквозь меня не смотрел, но вообще мне тоже его взгляд не особо понравился. Мы же были у него на ранчо. Я ему сказал сразу, чтобы этих smoke на столе не было, этих движений не было. Он мне не понравился. Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду [когда Хабиб с ним встречался]. Вот он выглядел как спортсмен.

«Волков проигрывает большие бои»

Зашел разговор и о ведущем российском тяжеловесе Александре Волкове. Хабиб скептически оценил его шансы на титул из-за особенности Волкова проигрывать ключевые бои.

«Волков — один из самых лучших бойцов в нашей стране, который представляет нас в UFC. Но когда приходят большие бои... Сирилу Гану он проиграл. Шел хорошо, но он проиграл ему. Шел хорошо — проиграл Деррику Льюису. И возраст тоже его. Сколько можно? Так что я думаю, что он где-то рядом, но, когда приходят большие бои, он не выигрывает».

«Я не говорю про конкуренцию, а говорю про результат. Теперь, чтобы подняться заново и стать претендентом, ему нужно два года. А есть ли у него эти два года? Это же большой вопрос. Если не ошибаюсь, он же мой ровесник? Да? Там есть тот же Сирил Ган, который у него выиграл, — он никуда не ушел. Кертис Блейдс, который у него выиграл, тоже никуда не ушел. Деррик Льюис, который у него выиграл, тоже никуда не ушел. Уйма бойцов, которые у него выигрывали. Я здесь не стараюсь критиковать Волкова. Мой отец очень сильно за него переживал, болел. У них были очень хорошие отношения, очень хорошо общались, и я их тренера знаю. Но что есть, то есть».

Про то, что сделал бы с Конором, если бы не остановка рефери

«Вы же видели, что было тогда. Уберите Херба Дина, и вы сами поймете, пошел бы я до конца или нет. Человек может умереть от такого захвата. Могу вас за кулисами чуть придушить — вы поймете, о чем речь. Когда вас человек душит и занимается этим тридцать лет — это холодное оружие. Если нет судьи, что может быть? Он убирал мои руки, он убирал мой захват. Мы разумные люди и все понимаем, понимаем, что могло быть».

Про Афганистан

Затронули журналисты и горячую политическую повестку — захват Афганистана движением «Талибан» (запрещено в РФ). Хабиб на предложенную тему не раскрылся, сразу же отбив заход журналиста.

«Я не имею никакого отношения к Афганистану. И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас».

О трештокерах

«Пусть они делают за нас эту грязную работу, а мы будем заходить и бить их. Пускай они готовят стол, а мы придем, покушаем и уйдем».

О Карпине и Черчесове

«С Черчесовым у меня хорошие отношения, мы общаемся. У него был пик в 2018 году, когда сборная России добилась своего лучшего результата на чемпионатах мира. Последнее время команда была сильно на спаде, однако в этом, я думаю, виноват не только Черчесов, но и много других людей. В том числе Российский футбольный союз. Нужна какая-то новая энергия, новые люди. Пришел Карпин, и я думаю, что у него есть свои мысли. Он уже вызвал других футболистов. Мне интересно, чего достигнет Карпин. Мне он нравится. Когда я был молодой, смотрел, как он играет в «Сельте» и в России. Я в предвкушении матча с Хорватией. Это покажет уровень российского футбола».

«Какой второй пик у Альдо? Его избили позавчера. Я таких бойцов бизнесменами называю»

Неожиданно жестко Хабиб отреагировал на вопрос о Жозе Альдо, обретшим в последних боях вторую молодость. Вместо того чтобы порадоваться за ветерана, Нурмагомедов воспринял в штыки вопрос, идущий вразрез с его теорией о втором пике бойца, да еще и отчитал журналиста.

— Вы говорите часто, что на второй пик бойцу не выйти. Но вот сейчас Жозе Альдо вполне показал пиковое выступление, вышел на победную серию.

— Ну как он показывает? Позавчера его избили, я не знаю... Он дрался... С кем он дрался? С Петром он же дрался. Ну один бой выиграл — люди начинают говорить. Это до поры до времени. Конор вот дрался с Ковбоем — выглядел как лев. Против нормальных выходит жи есть — и как испуганная курица. Топовые соперники все показывают. Бой с Ковбоем не покажет, на каком ты уровне. Или с Педро Муньосом. Вот пускай он против Петра выйдет и также подерется. И тогда мы скажем, что у него второй пик. Вы же видели, что с ним сделали? Он просто закрылся и ждал, когда судья остановит бой. Это уже показывает, что ты не на пике. Если тебя бьют, и ты в сознании, и ты не защищаешься... Я таких бойцов называю бизнесменами. Они просто заходят туда и деньги зарабатывают. Не может быть такого, что у Альдо второй пик. Вы можете мне сколько угодно доказывать, но я через это прошел и лучше знаю, чем вы. Вы просто журналист, а я боец. Вы мне поверьте на слово и угадаете.

После пресс-конференции развернулась трогательная сцена. На выходе у черного «бентли» Хабиба ждал десяток болельщиков. Среди них выделялись старушка (чтобы вы лучше представили ситуацию — это классическая русская бабушка в платке, на вид ей не меньше 80 лет) и женщина — ее дочь. Хабиб уделил им особое внимание — с теплотой поговорил и, улыбаясь, выслушал добрые слова в собственный адрес.

Со стороны могло показаться, что старушка с дочерью пришли поблагодарить Хабиба, например, за пожертвование. Но нет — оказалось, что они просто поклонники ММА, уже давно болеющие за Хабиба, а теперь и за парней из его команды. Камеры, правда, постеснялись («сейчас не готовы»), хотя могло бы получиться очень милое видео.