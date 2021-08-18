«Весь день мы таскали сумки с наличными». Как Майк Тайсон чудом вернул миллионы, которые у него украла жена

Без нарушений закона не обошлось.

C февраля 1988-го по февраль 1989-го Железный Майк был женат на актрисе и модели Робин Гивенс. Молодые люди часто конфликтовали — недопонимание, ссоры, измены и даже рукоприкладство.

Позже Гивенс описывала совместную жизнь с Тайсоном как «пытку, настоящий ад, хуже всего, что я могла вообразить». Однако, по рассказам самого Майка, дела Робин в браке с ним шли не так уж плохо — по крайней мере, с финансовой точки зрения. Пока Майк пропадал в зале и поездках, супруга незаметно зачерпывала приличные суммы с их общего семейного счета в банке (а по сути, личного счета Майка) и переводила их на свой собственный. Когда Тайсон наконец решил провести ревизию — оказалось, что с деньгами у него все не очень хорошо. В банке боксера по секрету просветили, куда ушли деньги, но вернуть их законным способом уже все равно было нельзя. И тут на помощь Тайсону пришел менеджер, решивший из личных побуждений пойти на грубое нарушение закона. Всю историю Майк рассказал на YouTube-канале expediTIously with Tip T.I. Harris. Приводим ее в форме диалога.

Майк Тайсон: «Когда мы с Робин разводились, то собачились по поводу денег. Я чувствовал, что какие-то суммы прошли мимо меня, поэтому пошел лично в банк, чтобы разобраться. Прихожу, у меня совещание с менеджерами. Начинаю разбираться в моих счетах, и выясняется, что у меня и денег-то нет. Какая-то херня лежала, может, 1,8 миллиона, но это не то. Где деньги? И менеджеры говорят мне, что Робин сныкала на свой отдельный счет то ли 12, то ли 14 миллионов моих денег. Точную сумму не помню.

Майк Тайсон.

И я спросил, как мне вернуть эти деньги. Оказывается, никак. Но один менеджер ненавидел Робин, потому что был наслышан о нашей истории, и пошел против закона. Он дал мне доступ к тайному счету Робин. И мы начали выносить бабки наличными из хранилища, чтобы перевести их на мой счет. Я позвонил товарищу, он приехал... Ты понимаешь, что такое 12-14 миллионов наличными, даже 10? Эти деньги невозможно перенести. Даже гребаный Арнольд Шварценеггер не справится. И мы понесли кое-как сумками для начала 1 миллион. Два ниггера тащат огромные сумки с деньгами...»

Ведущий: «Что сказала жена, когда узнала?»

Майк Тайсон: «Не знаю... Очень тяжело таскать такие деньги. Мы весь день там пробыли, заказывали пиццу, китайскую еду... Ты носил когда-нибудь хотя бы пару миллионов наличными?»

Ведущий: «Бро, я даже пару сотен тысяч не носил».

Майк Тайсон: «Это очень тяжело. Очень. Нужно много времени, большие сумки. Если ты хочешь обналичить миллион, ты должен быть крепким, здоровым парнем. Когда какой-нибудь хиляк говорит мне, что он обналичил миллион, я знаю, что это блеф. Он не утащит такую ношу».