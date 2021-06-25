«Бронзовый бомбардировщик» Уайлдер и «Цыганский король» Фьюри третий раз встретятся на ринге.

После ничьей и победы Тайсона во втором бое Деонтей через суд настоял на реванше. Сможет ли Уайлдер вернуть титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, узнаем в июле.

Где пройдет бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри

Когда бой Уайлдер — Фьюри 3

Где смотреть бой Уайлдер — Фьюри

Сколько стоят билеты на бой

Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: статистика бойцов

Фаворит боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 3: кто победит

Андеркарт боя

Где пройдет бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри

Поединок пройдет в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада. Предыдущий бой боксеров также прошел в Лас-Вегасе, но на другой арене — MGM Grand.

Арена T-Mobile принадлежит хоккейной команде Vegas Golden Knights, а также успела принять восемь боксерских поединков.

Изначально предполагалось, что бой пройдет на арене «Аллегиант», на котором играет команда НФЛ «Лас-Вегас Рейдерс». Но исполнительный директор комиссии Невады сообщил, что стадион не предназначен для проведения мероприятия.

Когда бой Уайлдер — Фьюри 3

Бой состоится 25 июля не ранее 05.00 по московскому времени (24 июля 19.00 по местному времени). Однако поединок мог и вовсе не состояться.

В конце 2020 года Фьюри по прозвищу «Цыганский король» сказал, что после двух переносов третьего поединка не будет. Изначально бой должен был пройти в июле 2020 года, но его перенесли на 19 декабря. Позже поединок перенесли еще раз из-за проблем с транслятором, который в этот день показывал матчи NFL. Фьюри заявил, что срок контракта истек и он будет готовиться к бою с Энтони Джошуа.

17 мая 2021 года арбитражный суд постановил провести бой не позднее сентября, став на сторону Деонтея. Бронзовый бомбардировщик отказался от различных выплат за отмену поединка, но, по словам Фьюри, деньги предлагать никто и не собирался. Третью встречу боксеров на ринге назначили на 24 июля.

Где смотреть бой Уайлдер — Фьюри

В США поединок покажут ESPN+ и FOX Sport. В Великобритании — BT Sport Box Office. Кто будет транслировать бой в России, пока неизвестно.

Сколько стоят билеты на бой

Мобильные билеты продаются на сайте T-Mobile Arena. Минимальная цена билета $ 205, но на 24 июня в продаже остались тикеты от $ 505. Организатор продает только мобильные билеты и не больше восьми штук на руки.

Стоимость билетов на бой Уайлдер — Фьюри

Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: статистика бойцов

Фьюри Уайлдер Победы/Поражения/Ничьи 30/0/1 42/1/1 Победы нокаутом 21 (70%) 41 (97%) Последний бой Победа над Уайлдером Поражение от Фьюри Возраст 32 год 35 лет Рост 206 см 201 см Вес 90,72+ кг 90,72+ кг Размах рук 216 см 201 см

Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул 8 раз, но в 2020 году понес поражение в бое с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.

Фаворит боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 3: кто победит

Букмекеры и аналитики считают Фьюри фаворитом:

Foxbet оценивает вероятность выигрыша Цыганского короля в 70.6%, Бронзового бомбардировщика — 25.9%.

Букмекер Bovada присвоил коэффициент -300 для Фьюри и +235 для Уайлдера, то есть вероятность победы Тайсона 75%.

Bwin также считает фаворитом Тайсона Фьюри. Коэффициент на его победу 1.35, на победу Уайлдера — 3.25, на ничью — 26.00.

BetOnline — победа Фьюри -280.

BetUs — победа Фьюри -300.

Андеркарт боя

Перед третьим боем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера зрители увидят три поединка:

Эфе Аджагба против Франка Санчеса

Роберт Хелениус против Адама Ковнацки

Джаред Андерсон против Владимира Терешкина.