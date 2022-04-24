Апперкот Фьюри и творческая импотенция Уайта. Что дальше?

Шоу на «Уэмбли» завершилось, 94 тысячи человек увидели, как один хороший тяжеловес был нокаутирован вторым — великим.

Что там было... Ну, ничего особенного. Меняющий стойки Тайсон Фьюри, контроль дистанции, 3-4-5 раундов. Осторожный, запаздывающий, не очень эффективный в атаке Диллиан Уайт. Попытки пробить в корпус — по тем самым обвисающим бокам Тайсона, устроить драку в инсайдер, что Фьюри тоже блокировал... Удары чемпиона по корпусу в противовес — заходили. Он не наносил много урона, просто делал все, чтобы оппонент потерялся, запутался, устал — причем не от промахов или физического противодействия, а скорее от напряжения.

Но правда была в том, что Диллиану Уайту нечем было удивлять Тайсона. И тут пришел апперкот. Первый просто его прощупал. Было это в середине шестого раунда. Уайт ничего не понял. Он был измотан темпом, который был вынужден поддерживать. Некоторой монотонностью происходящего и необходимостью продираться через джебы и выставленные вперед руки Фьюри. За 10 секунд до конца раунда он пошел вперед без подготовки. Без джеба, не подсаживаясь вниз, просто сделал шаг вперед — навстречу другому апперкоту. Четко в голову.

Казалось, что удар пришелся по касательной, но эффект вышел разрушительный. Голова встряхнулась так, что часть мозга точно прилипла к черепной коробке изнутри. Диллиан замер, сохраняя равновесие, — просто эффект того, что он двигался вперед и кинетическая энергия удара уравновесила движение. Затем Тайсон подтолкнул его — и Уайт рухнул на настил. Он смог встать до окончания счета, но ноги превратились в вермишель — не из твердых сортов пшеницы, а что было в голове, представить нетрудно. Если бы все это происходило лет так сто назад, ему бы дали, наверное, продолжить — и ничем хорошим бы это не закончилось.

Тайсон Фьюри наносит удар Диллиану Уайту. Фото Reuters

Если претендент хотел донести свой удар, обмануть Фьюри и что-то сделать в этом бою — стоило начинать с первого раунда. А здесь — опять апперкот, опять поражение нокаутом. Но на этот раз падению предшествовала полная творческая импотенция. Сегодняшнего Диллиана съел бы и вырубил и Усик, и Джозеф Паркер, и даже, возможно, Чисора. Поветкин попал в Диллиана Уайта в первом бою страшнее. Энтони Джошуа всадил больше тяжелых ударов. И это все часть причин, по которым одного этого удара Уайту вполне хватило.

И дальше, в последующих боях, будет точно так же. Поэтому если вдруг Деонтею Уайлдеру или Мурату Гассиеву нужен соперник для возвращения в элиту — Уайта стоит брать, особо не задумываясь. Беречь его никто не станет. Проспекты Тони Йока, Дэниэл Дюбуа и Джо Джойс тоже, должно быть, руки потирают. Интереснее другое — что дальше с Тайсоном Фьюри.

Стадион пел, Тайсон Фьюри надевал на себя пояса. Кричал «Мы Спарта!», затем пел песню про «американский пирог», а промоутер Фрэнк Уоррен разводил руками: «Ну, если он считает, что после этого боя нужно уйти, то мы будем уважать это решение».

Заявление о завершении карьеры в боксе не помешали там же в ринге приобнять Франсиса Нганну и рассуждать о поединке по правилам бокса, но в маленьких 4-унциевых перчатках. Оставаться в классическом боксе смысла никакого. Больших боев нет, Джошуа и Усик разбираются друг с другом, и нет посредника вроде главы наркокартеля Дэнни Кинэхана, чтобы обеспечить гонорар в несколько сотен миллионов долларов. Так что можно уйти на пару лет, опять разожраться до 160 кг и устроить реалити-шоу с худением. Ну и есть чемпион UFC Нганну. Гибридный бой по смешанным правилам где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке, гибридная аудитория из фанатов бокса и ММА, гибридный гонорар — половина NFT-токенами и криптовалютой... Кто знает?! Фьюри из той породы цыган, что идут в ногу со временем и где-то его даже готовы опережать. Но, с другой стороны, вернуться и продолжить бить людей за деньги — в этом нет никакой идеи и особой уникальности. Сделаешь так, и будешь как все. А он хочет оставаться единственным в своем роде. Человеком, который стоит выше и скалится над всеми прочими, не седлает старую лошадь, а берет ее на руки и тащит на себе в гору. Есть только один Тайсон Фьюри.