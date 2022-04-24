«У меня яйца Кинг-Конга, сердце льва и мышление Волшебника страны Оз». Тайсон Фьюри после боя

Последняя пресс-конференция короля.

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и объявил об уходе из бокса. Цыганский король оставил за собой право только на выставочные поединки, заявив о том, что результат реванша между Усиком и Джошуа его не касается.

На 30-минутной послематчевой пресс-конференции чемпион скрупулезно перечислил все свои титулы в профессиональном боксе, раздал благодарности и объявил себя легендой.

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О решающем апперкоте

«Мы нарабатывали и нарабатывали в кэмпе — длинные удары, джеб от плеча. Сегодня я часто цеплял его левым чек-хуком. Мы много прогоняли этот удар на лапах — бам-бам-бам, бам-бам-бам. Сегодня был забавный момент — я пробил его левым хуком в корпус. Говорю: «Ну что, Body Snatcher, больно тебе, а?», он такой: «Даааа». Знал ли я, что апперкот — удар, который точно зайдет?

Я видел, что он был готов к моим прямым ударам, он принимал их в блок. Я понимал, что работаю слишком высоко, нужно, чтобы удары шли пониже. Но все равно получалось, что удары шли слишком рано, он успевал ставить блок. Тогда я стал обрабатывать его по корпусу, попал апперкотом в корпус, затем поднырнул в сторону и довел уже этот апперкот. Было самое время для этого удара. Леннокс Льюис бы гордился таким ударом. Я рад работе рефери в этом эпизоде, если бы он дал Диллиану продолжить, тот мог бы принять очень и очень серьезный ущерб. Диллиан — жесткий, он принимал сегодня тяжелые удары, он пытался сближаться, но мое умение держать выгодную мне дистанцию — на другом уровне. Он пытался зарубаться, бил меня локтями, предплечьями, бодал головой, как Кличко. Но тяжело задавить такой манерой, когда ты медленный и дерешься против бойца 206 сантиметров ростом и 122 килограммов веса".

О том, как масса и смена мышления сделали его нокаутером

«Даже если бы сегодня был не нокаут, а 12-раундовое решение, я был бы счастлив. Для меня всегда главное добыть победу. В последние годы мы с моей командой обнаружили, что я могу вырубать людей точно так же, как любой другой тяжеловес. Могу использовать мою массу. Я никогда раньше не задумывался об этом, потому что у меня был этот ускользающий стиль, нырки и уклоны. Но сила и вес принесли мне дивиденды в последних боях.

С Деонтеем Уайлдером, например, нельзя было пытаться перебоксировать его. Ты можешь перебивать его 12 раундов, а потом он попадет один раз, и ты проснешься на полу. Его надо именно затягивать в драку. Мне это удалось, хоть и ценой четырех нокдаунов. Я рад за Диллиана Уайта, он заработал сегодня миллионы долларов. И он дрался не против просто хорошего чемпиона, он дрался против легенды. Я человек, у которого яйца Кинг-Конга, сердце льва и мышление Волшебника страны Оз".

Тайсон Фьюри с женой. Фото Reuters

Об уходе и реванше Усика с Джошуа

«Перед третьим боем с Уайлдером мы сидели с моей женой Пэрис в доме в Вегасе. И я сказал ей: «Это мой последний бой, детка. Я больше не могу этим заниматься». Она ответила: «Счастлива это слышать. Пусть этот бой будет последним». После боя я стоял в душе и говорил себе: «Абсолютно точно это последний раз, больше никаких боев». Но потом мне позвонил Фрэнк и сказал, что мы можем сделать бой-возвращение домой на Уэмбли. И я сказал Пэрис, что должен принять еще один вызов, должен еще раз пройти через весь этот шум.

И сейчас я заканчиваю, я хочу закончить вторым после Рокки Марчиано тяжеловесом-чемпионом мира в истории, кто ушел непобежденным. Я не исключаю свое участие в выставочных боях, мне хотелось бы загрести эти деньги уровня Флойда Мейвейзера. Я тот, кто развлекаю людей. Сегодня здесь был Франсис Нганну, он в моем списке кандидатов, мы можем сделать гибридный бой — боксерские перчатки, UFC-перчатки, клетка, ринг. Он монстр, я монстр.

Усик — Джошуа? Кто выиграет, тот выиграет. Удачи обоим парням, надеюсь, они хорошо подготовятся и дадут фанам шоу. Что касается результата, как говорил Кларк Гейбл: «Мне просто плевать». Поэтому мне просто плевать, кто выиграет. Это не мое дело. Я всегда гордился тем, что никогда не лез в чужие дела.

Я счастлив тем, как сложилась моя карьера. Я не мог мечтать о таком ребенком и взрослым. Я выиграл два чемпионата Англии, два чемпионата Великобритании, два титула Commonwealth, ирландский титул, европейский титул, WBO Continental, WBO International, WBO Superm WBA Super, IBF, IBO, Ring Magazine, линейный титул, WBC, WBC Global. Я выигрывал Бой год, Раунд года, Апсет года, Бойца года. Я выиграл все пояса, которые можно было выиграть. Все пояса в этой игре. И если бы это была компьютерная игра, она точно была бы пройдена".

Тайсон Фьюри. Фото Reuters

О том, как его спас промоутер Фрэнк Уоррен

«Я никогда не испытывал такой атмосферы, как сегодня. Я бы хотел сказать спасибо моему промоутеру Фрэнку Уоррену. Он вытащил меня с края могилы, вернул меня в бокс, выбил мне большой контракт в то время, как все боялись иметь со мной дело. Он не только вытащил меня из ямы после боя с Кличко, он помог мне и до этого. Выбил мне бой с Джоуи Эбеллем, потом с Дереком Чисорой за позицию обязательного претендента. Благодаря этому я смог подраться с Владимиром Кличко. Фрэнк помог мне пройти путь от 178-килограммового жирдяя до человека, возглавившего боксерский вечер в Манчестере при 20 000 зрителях. Помню, у меня был бой с Франческо Пианетой, в котором я плохо выглядел, потому что ментально не был в ринге. И после этого боя я должен был провести еще два боя и закончить. И я попросил Фрэнка: «Дай мне Уайлдера. Я хочу проверить, лучший ли я в мире или нет». Объективно, я не был готов к Уайлдеру, было слишком мало времени, но я боец».

О роли тренера Шугар Хилла

«В последние пару лет я начал работать с Шугар Хиллом, и это единственный человек в жизни, который заставил меня чувствовать в ринге мешком. Настолько он вернул меня к работе над азами, настолько я чувствовал себя куском дерьма, ужасным боксером, как будто я никогда не боксировал. Нужна особая ментальность, чтобы найти в себе силы и вернуться к работе над азами. Последние два года мы очень много работали над моим стилем, ездили по кэмпам, были в Майами, Вегасе, Далласе. Мы тренировались и тренировались и тренировались».