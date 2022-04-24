Фьюри побил мальчишку, который слишком много говорил. Теперь он имеет право уйти как пожелает

Колонка Владимира Хрюнова . Промоутер пригласил Фьюри в Россию, если тот действительно завершит карьеру.

Цыганский Король Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде. Чемпион мира WBC отстоял титул всего одним акцентированным ударом, разбив до этого весь план на бой Уайта. Тайсон в очередной раз доказал, что является не только королем всех цыган, но и королем бокса в Великобритании. Главный вопрос прямо сейчас — что будет с карьерой Фьюри, который уже объявил о ее конце.

Владимир Хрюнов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

PR-кампания Фьюри удалась

Вокруг Фьюри в Великобритании всегда был ажиотаж. Наверное, сейчас он самый популярный боец Туманного Альбиона. А новость о том, что бой с Диллианом Уайтом станет последнем в карьере Фьюри, возвела этот ажиотаж до небывалых размеров.

Львиная доля билетов на боксерский вечер была распродана в течение трех часов, а сам Фьюри радовался, что вокруг него снова крутится боксерская планета. И в такой атмосфере Фьюри готов сойти с дистанции. Да, у цыган такое бывает — иногда все нецыганское становится незначительным и неинтересным. Возможно, именно так произошло у Тайсона в случае с боксом. Но гораздо более вероятно, что Фьюри захотел устроить грандиозное шоу.

Фьюри мог побить Диллиана Уайта с закрытыми глазами, не вставая со своего цыганского дивана. Но в этом нет интриги. А вот устроить шоу на переполненном «Уэмбли» — лучшая перспектива.

Кинэхан мог потопить Фьюри

Формально у Тайсона действительно есть причины завязать с боксом. Его связь с промоутерской компанией MTK Global и лично с Дэниэлом Кинэханом могла закончиться плачевно.

Работать с главой ирландской преступной группировки Кинэханом не хотят все уважающие себя люди боксерского бизнеса. После чемпионата мира в Екатеринбурге мне предлагали поработать с ним. Но для меня уже тогда все было решено. С такими людьми я не встречаюсь. Как не встречается большинство авторитетных промоутеров и боксеров. Но только не Тайсон.

Фьюри решил задружиться с Кинэханом, а теперь сам пострадал от этого. Если уход с большого ринга — реальность, то, вполне вероятно, виновник этого — Дэниэль Кинэхан.

Фьюри нокаутировал Уайта, не вставая с дивана

Бой Фьюри против Диллиана Уайта прошел по одному единственно возможному сценарию. Сначала Уайт полностью проиграл на ногах, сделал недееспособным свой план на бой, а после — получил мощный апперкот от Фьюри.

Сегодня Тайсон побил какого-то мальчишку, который сказал слишком много слов до поединка. Побил, не вставая с дивана. Для эффектного и логичного завершения был нужен лишь один-единственный удар — и Фьюри смог донести его.

Александру Поветкину в начале профессиональной карьеры привезли парня — обнаружили его случайно, — который всерьез говорил, что победит Поветкина. В итоге их бой выглядел примерно так же, как избиение Уайта Тайсоном Фьюри.

Сегодня Уайт доказал всему миру, что победил Поветкина в их втором бою случайно — после тяжелейшей болезни Александра. А Фьюри всем все доказал уже очень давно. Доказал, что ему не нужны лишние PR-кампании, чтобы делать грандиозное шоу.

Ждем Фьюри в России

Цыганский Король собрал огромный стадион и триумфально победил. Теперь Тайсон Фьюри почти не имеет права уйти из бокса в такой момент. Большой бой против Александр Усика рядом. Там Фьюри имеет все шансы стать величайшим спортсменом Британии. Тайсон уже икона, и это не требует вещественного доказательства.

Правда, Фьюри всегда умел преподносить сюрпризы. Вполне возможно, что он говорил об уходе вполне серьезно. Но такие, как Тайсон, должны удивлять всегда, даже после окончания карьеры.

Летом в Омске пройдет большой боксерский турнир, а перед этим состоится открытие памятника Петру I. Фьюри точно в таком не участвовал. По-моему, сейчас лучший момент официально пригласить Фьюри в Россию. Пусть король всех цыган продолжит свою одиозную деятельность.