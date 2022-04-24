Фьюри уничтожил Уайта. После боя Тайсон заявил, что, возможно, завершает карьеру

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и защитил титул чемпиона WBC в тяжелом весе.

Ходило много разговоров о том, что Тайсон Фьюри может подраться с Александром Усиком или Энтони Джошуа, но в итоге его соперником стал Диллиан Уайт, обязательный претендент. Уайт стал претендентом весной прошлого года, когда нокаутировал Александра Поветкина, отняв у него титул временного чемпиона WBC. Основной же титул принадлежал Фьюри.

Бой прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в присутствии 94 тысяч зрителей. Это шестой показатель в истории бокса.

В первом раунде Фьюри отдал сопернику центр ринга, а сам решил пристреляться. Держался на дистанции, выбрасывал быстрые джебы, раздергивал, не давал к себе приблизиться. Читаемый, но все равно эффективный геймплан. В конце раунда влепил крепкий правый прямой.

Во втором раунде Уайт взвинтил темп — вроде, даже что-то стало получаться, но вот следующую 3-минутку он провел скверно: почти не бил, пропускал, будто не совсем понимал, что вообще нужно делать.

В перерыве Диллиану сказали работать серийно. Не сработало: ни одной толковой серии в его исполнении мы не увидели. Зато были скоростные серии ударов от Фьюри — по корпусу. И несколько хороших ударов справа — тоже от Фьюри. Тайсон просчитывал действия противника, работал быстрее. А еще разбил Уайту бровь и чем-то его взбесил (Диллиан в конце раунда начал кричать).

Прошла треть боя, в которой у Уайта не получилось ни-че-го. В пятом раунде ничего не изменилось: Фьюри расстреливал оппонента молниеносными двойками в голову, держал на безопасном для себя расстоянии, а еще мощно лупил по корпусу. Диллиан примерялся-примерялся, как бы намекая: «Ща ударю так, что сразу ляжешь». Но не бил. Этот бой напомнил поединок Владимира Кличко и Александра Поветкина — тем, что у одного боксера совсем ничего не выходило (у Поветкина). Только Кличко тогда постоянно клинчевал, а вот Фьюри боксировал.

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта. Фото Reuters Фото Reuters

В шестом раунде Уайт сконцентрировался на ударах по корпусу. Фьюри — не тот боксер, по которому невозможно попасть. Но вот Диллиан попасть ему в голову никак не мог. А в конце раунда пропустил правый апперкот и упал. Уайт поднялся, но его шатало, и рефери справедливо остановил поединок. На секундомере было 02:59. Блестящая победа Тайсона Фьюри. Кто там сказал, что у Цыганского короля нет нокаутирующего удара?

Тайсон Фьюри пообещал жене завершить карьеру. Фото Reuters

Летом должен состояться реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Очень хочется, чтобы Фьюри провел бой с кем-то из них, а не завершил карьеру. Однако Тайсон после победы над Уайтом заявил, что это, возможно, был его последний бой. Возможно. Так что — ждем Фьюри vs Усик/Джошуа. Или Фьюри vs Нганну по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Сегодня чемпион UFC был на «Уэмбли», зашел в ринг и поговорил с Фьюри — британец, кажется, совсем не против такого гибридного поединка.