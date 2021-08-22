Пакьяо угас. Угас победил

Только что произошла сенсация. Хотя, наверное, нет — но фаворит проиграл. Мэнни Пакьяо единогласным решением судей уступил чемпиону Йорденису Угасу.

Причем цепь событий, которая к этому привела, весьма забавная. Мэнни не дрался больше года, когда его лишили пояса WBA. И титул отдали кубинцу Угасу, явно с намерением хотя бы заработать на санкциях, чтобы пояс не лежал зря. Титулы должны работать, боксеры должны их разыгрывать, а промоутеры - вовремя платить.

Вот только Мэнни решил вернуться, и тут же встал вопрос, а не лишить ли Угаса пояса, чтобы отдать его Пакьяо. Но тут даже угрожать не нужно было, в свое время в похожей ситуации изъятый у Грациано Роккиджани ради Роя Джонса титул привел к суду и банкротству WBC. Зачем повторять чужие ошибки... И в WBA проявили редкую принципиальность. Угас остался с поясом, а Пакьяо подписался на бой за титулы WBC и IBF против Эррола Спенса.

Угас в андеркарде этого шоу должен был защищать пояс в бою с Фабиано Майданой — это брат того самого Маркоса Майданы, который дважды заработал на боях с Мейвезером и теперь живет жизнью киношного наркоторговца. Но дальше стало совсем весело: Майдана-младший получает рассечение, Угас остается без соперника. Спенс в зале получает отслоение сетчатки и становится объектом злых шуток. Вот только все реально серьезно, такие повреждения заканчивают карьеры. К тому же неизвестно, какие еще долговременные последствия для здоровья Спенса проявятся через годы после того разбитого «Феррари».

Спенс и Теренс Кроуфорд были теми, кто долго охотился за Мэнни, потому что нельзя стать великим, если не побьешь такого же именитого современника или живую легенду. По всему получалось, что Спенсу и Кроуфорду нужно драться друг с другом — или с Пакьяо, так как Флойда Мейвезера они в свое время не заинтересовали. Победи кто-то из них филиппинца — и это не только деньги, но и прирост в узнаваемости, новый калибр звездности, да и вообще можно дверь в кабинеты промоутеров Боба Арума и Эла Хэймона с ноги открывать (на самом деле - нет). Но скальп Пакьяо забрал Йорденис Угас, который получит теперь чуть больше уважения и известности, но не будет нового крутого взлета в его карьере. Он очередной кубинец, слишком умелый, чтобы его было просто победить, и слишком незрелищно боксирует, чтобы его запомнили массы.

Но Угас был эффективен. Удивительно точен для того, кто выбрасывает так мало ударов и не так активен на ногах. Мэнни наваливался сериями, пытался взрываться с самого первого раунда, наносить реальный урон, но быстро понял, что его удары на Угаса пока не действуют и силы довольно быстро могут иссякнуть. Как только Пакьяо это понял, то сбавил обороты — и остался уязвим для контратак, Йорденис начал устанавливать ритм и дистанцию боя своим джебом, ловить филиппинца широкими ударами в обход блока — и это удивительным образом получалось.

42 года - это очень много для боксера, который начал боксировать в 13, получая по 2 доллара за бой. Его стиль менялся много раз, но основы были заложены очень давно, серийная работа, взрыв, смещения вперед-назад и сайд-степы. Против этого трудно было найти ответ. Некоторым удавалось. Тимоти Брэдли и Джефф Хора смогли сделать бои почти равными. Хуан Мануэль Маркес как контрпанчер был идеальным и самым неудобным соперником для Мэнни, как в свое время Эрик Моралес. Флойд Мейвезер был Флойдом Мейвезером и заставил Пакьяо выглядеть заурядно в бою. Йорденис Угас показал всем, что Мэнни может проиграть теперь любому, кто владеет даже ограниченным набором инструментов.

Не делая в бою ничего особенного, кубинец переиграл соперника — и убедительнее всего смотрелся в 12-м раунде. Когда еще такое бывало? Пакьяо стал чуть медленнее, чуть осторожнее, его тело изменилось, а с ним и рефлексы. Меньше уклонов и нырков. Смещений по фронту атаки в сторону. И он больше не тот, кто в состоянии провести несколько раз по 12 раундов и не запыхаться. Экономия сил стала частью его тактики в бою, а это значит, что предсказать его действия стало проще. И попасть - тоже.

25 месяцев - столько был вне ринга Мэнни Пакьяо. Все это время он действительно был больше политиком, чем боксёром. Когда Пакьяо выиграл свою вторую избирательную кампанию в конгресс Филиппин, он занимался этим разве что на полставки, хотя его и называли «Железным конгрессменом«. Но с тех пор Пакмэн вошел во вкус, и я не имею в виду то, что филиппинец научился находить общий язык с электоратом при помощи раздачи гамбургеров, цыплят с рисом и воды «От Пакмэна». Бокс для него все еще был интереснее, чем голосовать за смертную казнь наркоторговцам, цитируя Библию. Но затем в политику пошли его жена Джинки и брат — Бобби Пакьяо. Даже толстяк Бубой Фернандес, который был то «тренером» Мэнни, то «сбегай-принеси», стал вице-мэром какого-то городка. Это все магия имени Пакьяо.

Вот человек, который известен на Филиппинах как «Кулак Нации», решил делать карьеру по-настоящему. И даже таблоиды дома больше не вспоминают про супружеские измены, ставки на петушиных боях, игру на деньги на бильярде, уклонение от уплаты налогов.

Мэнни начал строить жилье и больницы, налаживать полезные экономические связи, создавать рабочие места при помощи друзей и советников. Возможно, когда-нибудь «семья Пакьяо» будет красть фабрики и заводы, целые леса и острова, возможно, отдавать приказы о расстрелах мирных жителей и политических конкурентов, но пока их действия скорее вызывают уважение.

Президентские выборы — в мае. Если бы Пакьяо выиграл бой у Йордениса Угаса (а лучше у Спенса), то, наверное, смог бы войти в тройку. Но пока его шансы не так высоки. Но, в отличие от бокса, здесь не обязательно всегда выигрывать. Иногда нужно быть частью политического ландшафта, создавать необходимую конкуренцию и играть правильную роль. Его роль — быть Мэнни Пакьяо. И с этим он уж точно справится.

Что касается его боксерской карьеры, то вряд ли кто-то всерьез считает, что есть причины продолжать. Дальше будет только хуже.

Филиппинцы иногда проводят странный ритуал, чтобы обмануть смерть. Умершего наряжают в его лучшую одежду и усаживают на специальное кресло у входа в дом. В зубы ему дают сигарету, а в руку — стакан рома. Он может сидеть там долго, несколько дней, пока климат и дикие животные не заставят родственников похоронить или сжечь тело. Так вот, тренерам, менеджеру, юристам и бухгалтерам Мэнни Пакьяо пока раздобыть для его боксерской карьеры кресло, сигарету и ром.