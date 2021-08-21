Возит в багажнике миллионы, обожает Льва Толстого, разгромил Урганта. Неизвестные истории о Доне Кинге

20 августа Дону Кингу исполнилось 90 лет. Коллега и хороший знакомый легендарного боксерского промоутера Владимир Хрюнов рассказал «СЭ» 20 фактов о нем.

1) Мы с Доном большие друзья, и я уже выполнил то, что должен делать каждый год, — первым поздравил его с днем рождения. У нас с ним есть договоренность, которой мы достигли 14 лет назад, — что первым с днем рождения его поздравляю я. Каждый раз, когда я поздравляю его первым, я добавляю к его жизни еще 10 лет. Он и меня поздравляет, конечно.

Я считаю, что это человек-эпоха. Он культурный символ афро-Америки, который в свое время сумел заполнить вакуум, создавшийся после гибели Мартина Лютера Кинга, а также после того, как Мохаммед Али завершил карьеру боксера. Он дал большой импульс, а американцы получили того, кому действительно нужно было подражать. Тот талант, который есть у Дона, — он его реализовал.

2) На нашу первую встречу он опоздал ровно на неделю. Это было в Панаме. Тогда я ожидал его с целью выяснить возможность проведения боя Денис Лебедев — Гильермо Джонс. Я сообщил, в какой гостинице нахожусь, затем пришли два человека в униформе, один из которых на чистом русском языке сказал: «Владимир, пойдемте, нам с вами». Мы отправились в гостиницу, где очень долго пытались договориться с Доном. С ним также был адвокат, который якобы записал то, о чем мы договорились. Но, как вы понимаете, мы договорились совершенно о другом, нежели то, что они мне дали подписать. В то же время я ему благодарен за это. Теперь у меня совершенный английский. Например, я могу легко договориться с какой-нибудь женщиной пойти в кино — это один из результатов нашего общения.

3) Когда мы обо всем договорились насчет боя Лебедева и Гильермо Джонса, мне принесли шесть экземпляров контракта. Я начал их читать и понял, что все шесть экземпляров — совершенно разные, хотя мы все согласовали. Я ожидал чего-то такого, но не думал, что прям до такой степени. Он посмотрел на меня и сказал: «А что, собственно, здесь такого?» Я ответил: «Ничего, кроме того, что это совершенно не то!» Он собрал все бумаги и порвал, сказав: «Извини, просто проверил бдительность». Меня никогда не смущали подобные случаи. Всегда, когда мы с ним встречались, я оплачивал обеды и всегда относился к нему с большим уважением. Такой человек имеет право себя как-то вести.

4) Однажды мы летели на самолете, и через 10 минут полета капитан корабля объявил, что на борту находится Дон Кинг, — и все пассажиры зааплодировали.

5) Чаще всего он рассказывает о том, как организовал музыкальный тур Майкла Джексона — это был самый дорогой его тур. Рассказывает об этом с особой гордостью. У него еще есть много вещей с этого тура, совместных фото и так далее. Кстати, он сам очень хорошо поет, и как бы там братья Кличко ни говорили, что он не играет на пианино, — он играет на нем.

6) Многое из того, что говорит Дон Кинг, легло в основу современного шоу-бизнеса. Например, что любой продюсер должен продвигать самого себя. Заметили стиль интервью Кинга? Ты его спрашиваешь одно, а он тебе говорит совершенно другое, однако то, что нужно ему.

7) Он одинокий человек. Однажды мы вместе встретили День благодарения — это большой американский праздник, который обычно празднуют всей семьей. Но мы с ним были вдвоем, не было ни его детей, ни внуков. И вот он говорит: «К сожалению, это один из итогов моей жизни».

8) У него есть особенность: он ни одной своей машины не продал. Все у него стоят во дворе — 20-30 штук, на которых он когда-то ездил.

9) Дон окружен женщинами — я имею в виду тех, с кем он работает в офисе. Они готовы за него умереть, пойти на любые испытания.

10) У него есть все произведения Льва Толстого — и на русском языке в том числе. Как-то мы с ним пришли на передачу Ивана Урганта, но Ургант хотел над ним подшутить. Он показал ему книгу — «Тихий Дон» Михаила Шолохова, желая постебаться. А Кинг тут же сказал: «Да, я знаю, о чем эта книга. Она о несчастной любви казачки к казаку, который не мог ей дать того, чего она хотела». У Урганта есть кнопка, которая отвечает за реакцию зала, — так вот в том выпуске Ивану не потребовалось ее нажимать. Зал все время аплодировал, а я стал свидетелем того, как Ургант был разгромлен.

11) Кинг умеет производить впечатление. Когда у нас были очень сложные переговоры, я ему сказал: «Дон, а где же твое гостеприимство? Ты ни разу не пригласил меня даже пообедать». Он изменился в лице и ответил: «Я вообще не обедаю — только плотный завтрак и ужин. Впрочем, садись, поехали ужинать». Мы ехали какое-то время, после чего он сказал, что не может куда-то ехать или где-то находиться без крупной суммы наличных. Затем остановился — прямо на трассе, открыл багажник, а там была действительно очень большая сумма денег — где-то миллион долларов. Причем из охраны с нами никого не было. Всю оставшуюся дорогу до ресторана он говорил, что главное в жизни — порядочность, дружба, в общем, о каких-то таких вещах. При этом все время смотрел на меня, ожидая, в какой момент я начну ерничать или опровергать сказанное им.

12) Мы пришли в огромный ресторан — столов на 300. И опять случилось то же, что и в самолете. В микрофон объявили, что пришел Дон Кинг, и весь ресторан зааплодировал. Мы заняли столик. Перед тем как выйти из машины, Дон положил в кошелек 100 тысяч долларов — на всякий случай, как он сказал. В ресторане к нам подошли две девушки и попросили сфотографироваться. Дон сказал, что сначала они должны выпить с ним шампанского, после чего исполнил самый изящный флирт, который я видел. Он достал 100 тысяч долларов, отделил от них 10 тысяч, расплатился за шампанское, после чего спросил: «Девушки, ваши планы на вечер?»

Я сказал ему: «Дон, конечно, спасибо большое, но позволь вопрос: если ты вдруг сейчас с ними о чем-то договоришься, то что же будешь дальше делать, тебе же лет уже столько (на тот момент уже больше 80. — Прим. «СЭ»)?» Он ответил: «А об этом ты у них утром спросишь». Этот человек всегда жил полной жизнью и стремился к личному счастью.

13) Вы удивитесь, у него есть друзья. Но самые близкие его товарищи выглядят достаточно странно. Если спросить степень их родства, то он ответит, что они вместе сидели. Меня всегда удивляло, что он приезжал куда-нибудь, где с ним рядом находились люди, которые вели совершенно другой образ жизни. При этом он их всячески поддерживал и продолжает это делать.

14) Когда я находился у него дома — во время последнего визита пару лет назад, — Дональд Трамп вел переговоры с президентом Китая. Тема переговоров была очень серьезной: раздел рынка с точки зрения товарооборота. Мы смотрели новости на большом телевизоре во всю стену. Трамп вышел и очень громко сказал: «Мы не договорились, и Китай об этом очень пожалеет». Дон Кинг в этот же момент сказал: «Как бы нам не пришлось пожалеть. Китай найдет, чем ответить». Это были фактически пророческие слова, если верить тому, что коронавирус произошел из Китая. С Трампом, кстати, они большие друзья и продолжают общаться до сих пор. Дон позвонил ему после этого, и они обсуждали то, о чем я вам сейчас рассказал.

15) Дон очень собранный человек, и у него фотографическая память. Его память совершенно на необычном уровне. Он помнит все, что с ним происходило — даже много лет назад.

16) Последнее слово — всегда за ним. Как он сам говорит, это пришло к нему из его прошлой жизни. Каким бы ни был разговор или спор — последняя реплика всегда за Кингом, чтобы доказать, что прав только он.

17) Эвандер Холифилд рассказал мне такую историю. После подписания контракта на первый бой с Майком Тайсоном Кинг спросил у него: «Если ты выиграешь, дашь нам реванш?» Вопрос он задал своевременно, так как рядом были трое человек. И позже они подтвердили, что Холифилд тогда согласился на реванш. Эта ситуация показывает, какое феноменальное чутье у Дона.

18) Он всегда считает себя правым — хотя я думаю, что это не очень правильно. Все его контракты направлены на защиту прав только его интересов. Знаю случай, когда боксер, желая избавиться от контракта с Доном Кингом, объявил себя пропавшим — точнее его семья об этом объявила. Они выдали его пропавшим без вести, но потом он нашелся, а у Дона, оказывается, был на этот случай пункт в контракте — автоматическое продление на три года. Тот же Гильермо Джонс состарился и не провел нужного количества боев. И теперь он обслуживает бизнес-интересы Дона Кинга.

19) Я видел, как Дон Кинг впервые узнал, что Джонс сдал положительный допинг-тест (после боя с Лебедевым. — Прим. «СЭ»), и как он искренне произнес: «Вот подлец! Как он посмел это сделать?!» Кинг действительно мог не знать о том, что делал Джонс, — там было много другого.

20) Кинг фактически создал фундамент существующего ныне профессионального бокса с точки зрения взаимодействия с телевидением, генерации коммерческого интереса и распределения коммерческих прав. А самое главное — это создание звезд, идолов, которыми бы мы всегда интересовались.