Колонка промоутера о вечере бок са, который прошел 20 февраля и где бились Вячеслав Дацик, Михаил Кокляев, Артем Тарасов, Федор Чудинов.

О хейте, новой аудитории и боксерах, которых потрепала жизнь

Шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» открыло совершенно новую эпоху. Эпоху вовлеченности в бокс людей, которые до этого вообще не интересовались ни спортом, ни боксом. Категория людей, которая сейчас называется хейтерами, критикует все в силу личных причин: что-то у них в жизни не получилось, непонятная ситуация с работой, недовольны политикой, пандемией, и вдруг они услышали что-то такое, что потянуло их к экрану телевизора. Событие приближалось, и сначала это вызвало очень резкий негатив, который потом перерос в более конструктивную критику. Нам писали о многих деталях шоу, начиная от выбора соперника для того или иного человека, заканчивая тем, как одеть Тарасова на выход.

В итоге появилось самое главное — большая вовлеченность. Аудитория существенно расширилась. Уверен, телевизионные рейтинги, которые мы рассчитываем получить завтра-послезавтра, скажут сами за себя. Наверняка у экранов телевизоров было гораздо больше людей, чем во время просмотра обычных единоборств. А в зале вообще удивительная статистика: через главный вход торгового центра «Вегас» зашло больше трех тысяч человек, хотя сам зал вмещал около тысячи. Где были остальные? Они ходили в холле, обсуждали новости, ждали выхода звезд и наслаждались атмосферой невероятного спортивного праздника, который прошел по инициативе и при большом участии Федерации бокса России.

Если хотите, шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — первый постпандемийный очень громкий успех. И у меня есть идея расширения подобного проекта. У меня был учитель и очень большой друг сеньор Хильберто Мендоса, который жил в Венесуэле. Там особо тяжкие преступления мафия осуществляет руками малолетних, которым не дают большие сроки. Сеньор Мендоса подписал соглашение с правительством, по которому ребятам в исправительных колониях давалась возможность принимать участие в спортивных соревнованиях. Там был очень интересный пункт: для призеров национальных соревнований срок сокращался вдвое, для триумфаторов мирового первенства — аннулировался. Эта идея связана с нашим шоу. Все же видели, кто выступал у нас — ребята, которых потрепала жизнь. В своем выступлении на пресс-конференции Вячеслав Дацик сказал: «Не дай бог кому-то попасть в колонию». Не ходите туда, живите дома, старайтесь что-то делать в рамках общества. А мы вам будем в этом помогать.

Чудинове, Тарасове, Кокляеве и Дацике

Думаю, все обратили внимание на честнейшее судейство. В двух боях действительно была ничья, что не вызывает вопросов. Хотя раньше вызывало опасение: очень сложно доказать, что ты будешь честно судить в домашнем бою. Тяжелейший бой провел теперь уже заслуженный мастер спорта Федор Чудинов, который показал, что у него есть оружие против любого стиля. Чудинов показал свою универсальность. Чилемба был абсолютно не подходящий по стилю для него соперник, и ничья — совершенно четкий результат боя. В футболе тоже никто не выигрывает все матчи в чемпионате.

Почему Рой Джонс был в углу у Айзека Чилембы? Он увидел боксера, который похож на него. Увидел человека, с которым подружился, который пропагандирует ценности, которыми живет сам Рой. Для нас было счастьем увидеть моего друга Роя Джонса.

Если вы заметили, Артем Тарасов был в футболке WTKF. Для меня бы было честью работать с этим молодым человеком, и мы уже начали обсуждать детали нашего контракта. Этот молодой амбициозный парень — будущее России. Тарасов обещает нам собрать в Питере полную арену. Добавим ребят из классического бокса и концерт группы «Ленинград» — вот вам полный стадион!

Но могу сказать, что реванш Кокляева с Тарасовым не запланирован. Мы заранее запланировали бой Кокляева с Новоселовым. Открою вам тайну: когда меня спросили о победителе боя Кокляев — Тарасов, я сказал, что победит тот, за кого буду я. Я выделил блестящего тренера Михаилу Кокляеву, у нас получилось его подготовить. Он очень четко, как великий спортсмен современности, придерживался плана на бой, поэтому победил.

Дацик тоже готов продолжать боксерскую карьеру. Я очень хочу, чтобы он стал мастером спорта. Как минимум выиграл Санкт-Петербург. Там нет тяжей, которые смогли бы ему составить конкуренцию. В ближайшее время мы все это обсудим. Он уже встречался с Умаром Назаровичем Кремлевым, президентом AIBA, они обменялись мнениями и поздравили друг друга. Спасибо огромное Умару Назаровичу за доверие и за идею, которая описана стихами: «Из искры возгорится пламя». Искра шла именно от Умара Назаровича, а что мы вырастили и будем выращивать дальше, это уже зависит от нас с вами.

Шоу должно продолжаться: планы на будущее

Думаю, скоро появятся новости об очень больших событиях, которые мы будем организовывать совместно с Федерацией бокса России. Планируются они уже на 20 марта, поэтому прошу всех быть неравнодушными и следить за боксом, который на самом деле доказал, что объединяет.

20 марта будет бокс. Главный бой с участием Артура Бетербиева против немецкого боксера. Мы всё анонсируем в самое ближайшее время, будет большое количество промомероприятий. Как вы видели, маркетинговые инструменты работают. Пандемия заканчивается, будем двигаться дальше и всех вовлекать в дело, которое называется его величество Бокс.