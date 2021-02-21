Интервью с главным стронгменом страны после победы над блогером и бойцом Артемом Тарасовым в боксерском поединке.

29 ноября 2019 года Михаил Кокляев, лучший стронгмен России за все время, дебютировал в профессиональном боксе и без шансов проиграл Александру Емельяненко — нокаут в первом раунде. 20 февраля 2021-го Кокляев вернулся в ринг и выиграл — у блогера Артема Тарасова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Михаил на взвешивании показал 136 кг, Артем — 91 кг, и габариты в поединке сказались — когда соперники входили в клинч. Кокляев победил по очкам, при этом у него были крепкие попадания — казалось, что он близок к тому, чтобы отправить Тарасова в нокаут. Тем не менее бой прошел всю дистанцию — 4 раунда по 2 минуты. После боя Кокляев ответил на вопросы журналистов.

О том, почему не нокаутировал

— Не надо здоровому мужику небольшого мужика в нокаут бросать. Вот, посмотри, какая намотка (показывает бинты на руках). Это не нокаутирующая намотка. 16-унцовые перчатки.

О нынешних силовых показателях

— Становую тягу 300 кг я и сейчас сделаю. 240 кг присяду и килограммов 140 пожму с порванным трицепсом. Скинуть вес? Он не уходит, дорогой мой человек. Он не уходит. Он вцепился в меня. Я пашу, очень сильно пашу. Падает 3-4 кг, а потом возвращается, ведь это не мясо, а вода. С 1992 года мой организм привык работать в одном режиме. Для него любой удар — будто я что-то жму.

О вызове Александру Емельяненко

_ Это не по-джентльменски. Это то же самое, что если бы со мной сейчас что-то происходило нехорошее, и в тот момент Артем Тарасов бросил бы мне вызов: «Эй ты, давай выходи». Мы начали забывать, с чего начинается родина. Про это можно рассказать на 400 страниц — как у Омара Хайяма. С чего начинается родина? С порядочности, с мужества, с правильных вещей, с морали, нравственности. Емельяненко сейчас не то что... Я не имею права [бросать ему вызов]. Слухи доходят, что состояние у него не самое хорошее. Поэтому как-то так.

Всем чем могу, я ему помогу. Чем я могу ему помочь? Если он будет тренироваться в каком-то зале, я к нему приеду, на штангу блины понадеваю, напишу ему тренировочный план, как потихонечку начинать тренироваться с железом.

О переживаниях детей

— Я в начале дал прийти в себя семье. Дети больше переживали, чем я. сын учится в университете, ему там кто-то сказал... А сегодня дочка говорит: «Папа, ты боишься выходить на бой?» Я ответил: «Нет, не боюсь. Я переживаю только об одном — что это будут смотреть очень много людей». Она: «Если тебя ударят, опять все будут смеяться». Я говорю: «Да». Поэтому... Дочечка, все хорошо, никто не смеялся.

Об Артеме Тарасове

— У Артема Тарасова было три преимущества. Это возраст. Это скорость. И юношеские амбиции, которые он сам себе накрутил, когда говорил, что выиграет у меня. Не надо эти слова в воздух выкидывать. Я перед боем с Емельяненко тоже много лишнего сказал для раскрутки боя. Нельзя лишнего говорить — особенно про чемпиона. Он может меня грузчиком назвать, Бог с ним. Если бы он выступал по силовому экстриму, я бы его быстренько на камнях Атласа чик-чик — и все. Думаю, Саня камень весом 120 кг не смог бы поднять, а у меня рекорд России — 240.

По-чесноку вам скажу: ничего сверхъестественного не было. Просто мне нужно было выиграть, чтобы как-то более-менее реабилитироваться за тот бой с Емельяненко.

О советах нокаутера

— Я пытался придерживаться трех советов, которые мне дал Дмитрий Кудряшов. Это с небольшим спортсменов держаться так, чтобы была задняя опорная нога, руки подняты и джеб. Процентов на 60 я эту работу выполнил. Считаю, что на три с плюсом я справился с задачей. Чтобы быть боксером, нужно быть уникумом. Я не уникум. Я просто люблю ходить в зал и тренироваться.