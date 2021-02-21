Самый жестокий бой в истории бокса. Рефери остановил этот кошмар только в 40-м раунде

111 лет назад Эд Волгаст победил техническим нокаутом Бэттлинга Нельсона. В ринге была страшная бойня.

Бокс начала ХХ века, конечно, отличался. Он был чем-то большим — и точно не спортом. Бои по 40 раундов и больше, запрет в отдельных странах и регионах...

Оскар Матеус Нильсен родился в Копенгагене, но вырос в США. Карьеру он начал в 1896 году, в 14 лет. Несгибаемый Датчанин — как-то так его называли. В какой момент он стал «Дерущимся Нельсоном», история умалчивает, но тогда у многих были похожие имена для ринга. То ли пресса нещадно их коверкала, то ли сами они назывались так, чтобы публике было проще запомнить. Джо Ганс, например, который был одним из лучших легковесов того времени, по паспорту был Джозеф Гант.

Про бой Ганса с Нельсоном даже сняли кино и крутили в кинотеатрах разных городов США. Про него писал Хемингуэй. В холле Madison Square Garden стоит бронзовая статуя Джозефа Ганта.

В 1906 году Нельсон был избит Гансом, в итоге ударил ниже пояса и был дисквалифицирован, но спустя два года «Дерущийся» взял реванш, нокаутировав соперника в 17-м раунде. А затем, через несколько месяцев, сделал это еще раз, в 21-м раунде — видимо, для верности.

Скетч про бой Ганса с Нельсоном.

Как однажды про него сказал рефери Чарли Уайт, большую часть соперников Нельсон победил просто благодаря тому, что мог съесть все удары, которые они пытались ему нанести. В газетах писали, что нервная система у него такая, что он не чувствует боли и мозг не испытывает таких сотрясений, как у обычных людей. Что, конечно, было неправдой. Доказательством может служить его бой с Адольфом Волгастом в 1910 году.

Ади Волгаст был сыном фермера, который покинул дом в 16 лет. Чистил обувь, продавал газеты, а затем открыл для себя бокс. Особенно славился он левым хуком и жестокими ударами по корпусу. Из-за таких, как он, в 1901 году бокс в Нью-Йорке был запрещен — и центром боев на территории США стала Калифорния. Волгаст отправился туда. Впервые они с Нельсоном встретились в 1909 году. Датчанин, которому Джек Лондон дал прозвище «Лютый зверь», соперника явно не воспринимал всерьез — тот был на 6 лет моложе и не слишком известен, — и после 10 раундов победу отдали Волгасту. Бой не был титульным, вне пределов легкого веса — но Нельсон чувствовал, что может лучше. Зная особенности стиля двоих, промоутеры назвали их реванш «Боем до конца». Формально — 45 раундов, но мало кто верил, что они дотянут до финала.

Бой в Порт-Ричмонде надолго станет известен как самое жестокое побоище из тех, что происходили на боксерском ринге. С первых раундов у Нельсона открылось кровотечение из разбитого носа. Рассечения, гематомы вокруг глаз, кровь изо рта. Но датчанин, как мы знаем, мог выдерживать самые тяжелые удары. В 22-м раунде его правый кросс отправил соперника на настил ринга. Волгаст встал — и начал гонять чемпиона мира из угла в угол. Несколько часов боя в таком режиме не лишили Нельсона сил, но он окончательно перестал видеть — и уже не доставал оппонента. В 40-м раунде рефери остановил бойню — этого уже просили зрители у ринга, слишком жестокое это было зрелище. До 45 раунда немного не дотянули.

«Зачем что-то говорить, просто признайте, что я сильнейший из всех, кто когда-то надевал перчатки», — заявил после боя Волгаст.

Адольф Волгаст затем подерется с мексиканцем Джо Риверсом, и они отправят друг друга в обоюдный нокаут в 1912-м. Победу отдадут Адольфу, т.к. он якобы раньше попытался встать на ноги.

В ринге его имя все еще было синонимом ультранасилия, но тело начинало Волгаста подводить. Аппендицит, сломанные руки и ребра, отравление трупными ядами — поел, видимо, мертвечину, пневмония... И это все — для одного человека.

Нельсон в 1916 году будет шумно разводиться с художницей Дэй Кинг, которая однажды нарисовала его для путеводителя «Чудеса Йеллоустонского национального парка». Волгаст начнет испытывать совсем тревожные симптомы — нарушения нервной системы вследствие пропущенных ударов.

#OnThisDay 111 years ago:

In their savage world title rematch at the lightweight limit, Ad Wolgast recovers from a hard knockdown in the 22nd round to stop champion & take the title from Battling Nelson in the 40th round in Richmond, California.#boxing #history #otd pic.twitter.com/AIpwzEAXk4 — THE SQUARED CIRCLE (@KT_BOXING) February 21, 2021

В 1917-м Ади попадет в психиатрическую клинику. В 1918-м то ли его отпустили, то ли он сбежал. Говорили, он какое-то время жил в лесу. В попытках себя омолодить, вернуть либидо и что-то еще, Волгаст обратился в клинику и пришил себе яйца козла. Ну, половые железы. Ему было 32 года, он правда думал, что омолодится и продолжит боксерскую карьеру. Первый же бой-возвращение не задался, завершился вничью, публика его освистала, и Волгаст покинул ринг в слезах.

Больше он не выступал. Промоутер Джек Дойл его приютил, но срывы снова привели его в психушку. Там он делал бой с тенью в коридорах, буянил, и в 1927-м санитары сломают ему несколько ребер — нечаянно. Писали даже, что он там и умер, но нет.

Адольф Волгаст скончался в 1955-м. Больное сердце. До последнего, как говорят, он иногда в беспамятстве начинал бросать удары в воздух — готовился к очередному бою с «Дерущимся Нельсоном». Возможно, там, где эти оба теперь, их лютый бой продолжается.