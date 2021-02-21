20 февраля Рыжий Тарзан нокаутировал Тайсона Дижона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вячеслав Дацик провел первый бой после очередного освобождения из тюрьмы. Он вышел оттуда по УДО в ноябре 2020 года, а находился за решеткой, так как помогал знакомому в попытке незаконно пересечь российско-эстонскую границу. Соперником Дацика был камерунский боксер Тайсон Дижон, для которого этот бой стал первым на профессиональном ринге. Первые три раунда Дижон неплохо держался, даже, скорее всего, выигрывал по очкам, зато в четвертом раунде Дацику удалось нокаутировать африканца — тот даже вылетел за канаты. После боя Вячеслав дал эмоциональное интервью.

О своем ударе

— Колхозка — это колхозка. Она непобедима. Она и в Африке колхозка. Когда колхозка прилетает, встать уже нереально.

Об ударах соперника

— Проверил на прочность его кулачки. Кулачки так себе. Для моего железобетонного калгана рыхловатые. Я специально подставлял голову. Люблю ломать головой кулаки. Многим бойцом сломал. Пару раз он засадил, после чего засаживать мне в голову у него уже желания не было. Это Тайсон на минималках. Думал, что-то крутое покажет. А они ни фига не показал.

О победной комбинации

— В четвертом раунде он осмелел, начал идти в бой, сблизился на мою дистанцию и получил. Получилось, в принципе, красиво — как у Олежки Маскаева (в бою с Хасимом Рахманом. — Прим. «СЭ»). Повторил его подвиг.

Об обвинениях в договорняке

— Выйдите, примите «колхоз» на свою голову. И посмотрим, устоите вы или нет.

О желании пробить локтем

— Ощущения от боя офигенные. Я в муай-тай расфигачил себе все ноги в мясо. Пришлось идти в бокс. Тут бьем только руками. Есть желание продолжить [в боксе]. Конечно, подрывало засадить с локтя в ближнем бою, схватить, затащить на колено. Но, как сказал мой секундант, я ничего не нарушил, что со мной случается редко. Теперь я выступаю в культурном виде спорта. А вообще, был один момент, когда я мог бы его так красиво локтем в челюсть стегануть... Можно было так красиво заехать! Но я сдержался, и потом с руки стеганул красиво — почти как боксер.

О совете тренера

— Тренер сказал перед четвертым раундом колбасить. Банзай! В атаку!

Об оранжевой робе

— Я бы вышел в нормальной робе. У меня есть дома своя нормальная тюремная роба. Нет, дали эту фигню американскую. Наверное, потому что Рой Джонс приехал — закосили под Америку.

О тренировках в тюрьме

— Выходишь в прогулочный дворик и занимаешься.

О бое Орловского в UFC

— Бой Орловского смотреть не буду. Домой сейчас поеду. Он не мой соперник — я его уже уронил. Его терзают какие-то смутные сомнения по поводу того боя. Вообще, это был мой самый первый бой. Человек овтказался с ним биться, а я вышел, стеганул. Попал своим колхозным. Что тут еще доказывать? Если он недоволен, пускай договаривается... Как его? Дональд... Дана Вайт там? Пускай вызывает, я его еще раз стегану.

О реванше с Ле Баннером

— Надеюсь, что канал РЕН ТВ сможет пригласить Жерома Ле Баннера. Мне хотелось бы взять реванш. Я тогда перед боем ежал с температурой, вышел без подготовки, без тренировок. Жером меня пробил ударом в печень, но я тоже его на жопу посадил. Жером — великий боец, легенда кикбоксинга. Но дерется он не только по правилам кика. Хотел бы Жерома вызвать, а еще побиться с теми бойцами, в равных боями с которыми мне засчитали поражения. Сейчас вернулся в бои Денис Подолячин, задушил Никиту Ворожбитова. Хотелось бы его вызвать. У ему проиграл в казино «Арбат».

О победе Кокляева

— Мы два танка. Тренировались вместе! Между нами, возможно, будет бой. В ярославской колонии. Уже поступило приглашение!