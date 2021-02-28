Мясник в Майами. Альварес разгромил Йылдырыма

Мексиканец Сауль Канело Альварес в третьем раунде нокаутировал турка Авни Йылдырыма и защитил чемпионские титулы WBC и WBA в суперсреднем весе.

Итак, в 2013 году было первое и последнее поражение Сауля Альвареса, и я не удивлюсь, если оно так и останется единственным. Ему 30 лет, а дерется мексиканец с 15. И чемпионские пояса брал в 4 весовых категориях от первого среднего до полутяжелого веса. С точки зрения цифр все настолько круто, что вся рекламная компания вокруг боя против Йылдырыма строилась на слогане «Узри величие» или что-то в этом духе. Шансов у турецкого боксера, в общем, не было, и все это понимали.

2,5 миллиона долларов

Здесь, в Майами, началась история его взлета в боксе, когда несколько лет назад он выбил ряд зубов Джеймсу Дигейлу в зале на 5-й улице. Причем, как вспоминали очевидцы, один срикошетил от постера с изображением Мохаммеда Али. Йылдырым получил кое-какую репутацию, в том же 2017-м попал в турнир Всемирной Суперсерии и там в первом же бою был уничтожен Крисом Юбенком-младшим. А в 2019-м он проиграл Энтони Дирреллу — и все равно как-то оказался на первой строчке рейтинга. Два года — столько он не дрался в ожидании Альвареса. А тот успел подраться в ТРЕХ весовых категориях. С Дэниелом Джейкобсом в среднем весе, с Сергеем Ковалевым в полутяжелом и с Каллумом Смитом в суперсреднем. Авни дождался. Авни и его менеджер Ахмет Онер забирают свои 2,5 миллиона долларов. История завершается там же, где и началась, — в Майами.

Йылдырым остался на стуле в углу после третьего раунда. Тренер Ноэль Диас, вообще-то, собирался дать ему еще три минуты, но пришел менеджер и спас ситуацию. Дальше было бы только хуже, язык тела Авни говорил о том, что он или находится в прострации и окончательно потерялся после ударов Альвареса, или просто в уме пересчитывал все эти 2,5 миллиона. Примерно так же задумчив в 2013 году был мексиканец, дравшийся с Флойдом Мэйвезером. Он тогда взял свои 12 млн, и казалось, что все, конец истории. Это станет досрочной пенсией, и больше мы ничего внятного не увидим.

Но мы увидели. И бои с элитой, и то, как Сауль становился самым дорогим боксером современности. И, если нам повезет, мы увидим его в этом году в новом качестве, как возвращение в старые добрые времена, когда чемпионы могли выходить на ринг 4 раза в год, а не один. Примерно через 5 минут после того, как команда Йылдырыма остановила бой, было объявлено шоу 8 мая — с боем против Билли Джо Сондерса, того самого цыгана, который реально живет в трейлере, а не в квартире или доме, дружит с Тайсоном Фьюри, однажды швырнул курицей в Деонтея Уайлдера, а еще он левша, который ни разу в карьере не проиграл. У промоутеров даже был заготовлен видеоролик, подписан контракт — все сделали правильно, — не было только самого Сондерса в ринге с табором цыган и семейством Фьюри для поддержки (Тайсон, Хьюи, Томми, старшие дядя Питер и папа Джон Фьюри — ну и еще найдутся родственники).

Good Night From Miami ?? pic.twitter.com/LN4fhd4xaZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

67 силовых ударов

Мог ли Авни Йылдырым как-то всему этому помешать свершиться? Бой даже не начался, а у него уже заплывало лицо. Альварес дрался перчатках своего бренда, они довольно жесткие, и даже не во всех штатах с ними допускают на бой. На руках у турка были другие, но тоже крайне жесткие, в них неудобно защищаться. Они и не для этого, они — чтобы атаковать. Атаковать Авни не успевал, пытался закрыть лицо, но все рикошетило и врезалось ему в скулы и надбровные дуги. Про корпус мексиканец тоже не забывал. Это был бой без джебов, без сложного тактического рисунка — Сауль просто подходил на ударную дистанцию, делал иногда одно обманное движение — и сразу выстреливал хуком или апперкотом. И практически все заходило в цель. Нокдаун в третьем раунде после «двойки» уже ясно давал понять, что Авни наелся, перестает видеть удары, а еще скоро он увидит только звездное небо над головой.

67 силовых ударов у Альвареса, 58 — точно в открытую цель. 11 у Йылдырыма — 7 джебов и 4 силовых удара. В Сауля очень трудно попасть акцентированным ударом, защищаться он на боях с Головкиным научился. Еще сложнее это сделать, когда ты понимаешь, что, как только твоя рука на мгновение отклеится от челюсти, а локоть — от печени, ты отправишься на настил ринга. Йылдырым был просто боксером не того уровня, что все, в принципе, знали и до поединка. Может быть, он мог бы порубиться в открытую, но бой бы закончился еще раньше. И он тоже слышал и видел все эти ролики про «узри величие, узри Альвареса», вот и пытался больше смотреть, чем бить.

После боя с Саулем фотографировался тот турецкий инстаграм-повар, что любит сыпать на мясо соль с локтя. У него рестораны в Турции, США, ОАЭ и, может, где еще. Наверное, обсуждали мексиканскую говядину и ее удивительные свойства, что сделали Альвареса таким великим. Ну, может еще говорили о том, стоит ли открывать фирменный стейк-хаус в Мехико, Гвадалахаре или Канкуне. Честно говоря, я опасался, что в свете новой моды на бои блогеров и селебрити следующий бой Альварес может провести с таким вот персонажем, но, кажется, обошлось. Обычный бокс с нормальными боксерами приносит Саулю много денег. И много радости, раз он готов делать это почаще.