При этом Джон Фьюри не сомневается в том, что его сына победить невозможно — когда тот «в здравом уме».

10 октября рано утром по московскому времени состоится третий бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. В первом была зафиксирована ничья, а во втором Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Победитель с большой долей вероятности встретится с победителем реванша Александр Усик vs Энтони Джошуа. На прошлой неделе Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей, не оставив сопернику ни шанса.

На днях интервью IFK TV дал отец Фьюри — бывший боксер Джон Фьюри. Он поделился мнением и насчет Усика с Джошуа, и насчет боя сына с Уайлдером. Джон сыпал метафорами и, очевидно, говорил ровно то, о чем думает на самом деле.

О бое Усик — Джошуа

— Столько всего сейчас происходит в мире бокса, и я заметил, что все сходится к геймплану и интеллекту, который нужен во время боя. Важны угловые, а также способность боксера приспосабливаться по ходу поединка. Если ты не способен думать в бою, менять план, подстраиваться по ходу поединка под соперника, то ты попадешь в большие неприятности. Это то, что произошло на прошлой неделе с бедным Эй Джеем (Энтони Джошуа. — Прим. «СЭ»). Самолету нужен пилот. Требуются миллионы долларов, чтобы построить их, но они не могут летать сами по себе. Поэтому очень важно иметь в углу хорошего капитана, пилота, чтобы он мог управлять тобой. И, в конце концов, я считаю, что в этом заключалась главная проблема. Угловые. Его (Джошуа. — Прим. «СЭ») угловые — любители.

Нет ничего лучше старой школы, а также старых проверенных методов. И знаете что? Они работают. Вся эта современная наука и другие вещи... Вы можете перегрузить коробку, а предохранитель может перегореть. И это то, с чем сталкиваются современные бойцы. Им слишком многое нужно сделать. Слишком много вещей, на чем нужно сосредоточиться, и это все в конечно счете не срабатывает. Так что нужен простой подход: делай то, что тебе необходимо сделать во время боя, и вали дальше. И, конечно, ожидай большего от угловых.

Тут либо Эй Джей боялся быть нокаутированным, либо план состоял в том, чтобы оставаться на ногах, а не одержать победу. Я это так понял. Ты выходил на ринг защищать титулы, победить на своей родной земле. Он должен был излить свое сердце, даже если для этого пришлось бы оказаться в нокдауне. Он должен быть страдать, падать, но вставать. Это было бы лучше, чем-то, что он продемонстрировал. А он вышел с мыслью: «Если и проиграю по очкам, то у меня будет возможность встретиться снова». Усик был слишком хорош и умен для этого.

Об Александре Усике

— Позвольте кое-что сказать об Александре Усике: он великий боец. Он, вероятно, самый техничный боксер из всех. У тебя должны быть мозги, чтобы победить его. И если у вас их нет, то, считай, у тебя нет никаких шансов победить его. Так что мои поздравления Усику. Он проделал отличную работу — блестящий левша, и он сделал все как по книжке. Его ноги были на месте, отлично резал углы, двигал головой. Прекрасно перемещался из стороны в сторону, держал его на расстоянии, уклонялся — блестящее выступление. Мои поздравления Усику. Учитывая то, на что способен Эй Джей, и тот факт, что творили его угловые, я полагаю, что реванш получится совершенно другим. Но, опять же, всего наилучшего Усику. Человек проделал невероятную работу. Большая победа для Украины. Они могут гордиться Усиком. Мы на вашей стороне, мистер Усик. Можете не переживать. (Улыбается.)

О реванше Усика и Джошуа

— Я всегда говорю: если упали с лошади — сядьте сразу же обратно в седло. Джошуа просто нужно прийти в правильное состояние ума, правильно настроиться ментально и правильно использовать свои плюсы, так как он большой и сильный боксер. Он может ударить, вырубить, он очень сильный. Используй то, что у тебя есть, а не то, чего у тебя нет.

Он (Джошуа. — Прим. «СЭ») не самый лучший боксер в мире, у него не самые быстрые ноги, у него не самые быстрые руки — как, например, у Мохаммеда Али или Александра Усика. Так что да — правильно применяй свои сильные стороны, ты же ведь большой, сильный парень, который может запугать кого-либо до смерти. Так запугай же до смерти и добейся победы.

Думаю, что нас ждет другой бой, так как большие парни — это не шутки. Если они начнут наваливаться всем телом на вас, наносить боковые удары на ближней дистанции, постоянно давить — вы устанете. Это сравнимо с тем, что вы целый день толкаете грузовик. Вы можете толкнуть грузовик на сто ярдов, но дальше уже не справитесь. То же самое происходит, когда дерешься с большими парнями. Мощь и габариты могут обеспечить ему победу. Но это должно быть исполнено должным образом, в противном случае можно забыть о победе. В первую очередь ты должен одержать победу над самим собой.

Мое уважение Усику, так как он маленький тяжеловес. Он достойно принимал удары, но в ту ночь он вышел на бой с идеальным геймпланом, и он жаждал победы больше, чем Джошуа. Но я действительно верю, что Эй Джей сможет вернуться.

О возможном бое сына с Усиком

— Почему бы и нет? Но давайте сперва мы справимся с предстоящей задачей. Не будем делить шкуру неубитого медведя. Мне неинтересно то, что говорит Боб Арум насчет будущего. Давайте сперва победим в следующую субботу, а потом уже будем решать, что делать дальше. Мы можем обсудить все это на следующий день после боя, но до этого — категорически нет. Нам предстоит иметь дело с Деонтеем Уайлдером — опаснейшим боксером. Нужно двигаться медленно, но верно. Мы сфокусированы на Уайлдере. Забудьте о будущем. Но Тайсон в любом случае будет здесь, чтобы побить Усика. Никуда он не денется следующие 6-12 месяцев. Кто бы ни был — Тайсон всегда готов. Тем более когда на кону пояса. Но, как я уже говорил, давайте дождемся. Дело еще не решенное. На самом деле, я думал, что Эй Джей победит Усика, но он выбрал непонятную тактику. Примерно то же самое я наблюдал в его первом бою с Энди Руисом.

О бое сына с Уайлдером

— Станет ли этот бой самым опасным из всех трех? Безусловно, так как не бывает одинаковых боев. Деонтею Уайлдеру нужно многое доказать. Плюс он будет драться у себя дома. Он будет пытаться воскресить себя, покажет максимум своих возможностей, но я знаю точно, что этого ему не будет достаточно для того, чтобы победить Тайсона. Если он (Тайсон. — Прим. «СЭ») побил его дважды, то побьет его снова. Уверен, что он победит, но я не знаю, каким именно методом. У меня странное ощущение, что в этот раз мы увидим более агрессивного, взрывного Тайсона. Он включит режим убийцы.

Уайлдер спаррингует с Маликом Скоттом (американский боксер-супертяжеловес. — Прим. «СЭ»). Не думаю, что это ему поможет. Не думаю, что он (Скотт. — Прим. «СЭ») сможет полностью имитировать движения и удары Тайсона. И я не думаю, что у него было достаточно времени, чтобы полностью скопировать его стиль, — это очень сложная задача. Тайсон не прощает ошибок.

Малик может говорить Уайлдеру все что угодно, сказать, что он победит... Знаете, Малик Скотт мог бы заставить меня поверить, что я могу выиграть титул чемпиона мира. Но это ничего не меняет.

Тайсон не испытывал ментальные трудности, а Уайлдер — да. Он пережил избиение, а Тайсон — нет. Голова Тайсона не была размозжена на куски за последние 18 месяцев. В ментальном плане Тайсон стал свежее. Да, у него были проблемы в начале сентября, когда дочка заболела, но все позади. Теперь он в боевом режиме. Я знаю, что он с легкостью победит Уайлдера, но в то же время Тайсон прекрасно понимает, насколько опасный соперник выйдет против него в ринг. Если его голова будет на месте, будет читать бой с самого начала, поймает ритм, будет придерживаться геймплана, то Уайлдер не станет для него проблемой. Его никто не сможет остановить, когда он в здравом уме. Никто и близко не сравнится с ним в эту эпоху. И я говорю это не потому, что он мой сын.