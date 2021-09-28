«И слава богу, что не было нокаутов. Чуть здоровее с Антохой будем». Искрометное интервью Усика после боя с Джошуа

О больных политиках, реванше, гонораре и дежавю.

Чемпион мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям Александр Усик (19-0) вернулся на родину после эпохальной победы над Энтони Джошуа и сразу же собрал в Киеве большую пресс-конференцию.

В течение почти полутора часов Александр отвечал на вопросы журналистов, мешающих спорт с политикой, и мы собрали из этого живой разговорный материал.

Ниже — самое интересное.

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Знакомый Усика поставил на него машину. Она была единственным средством его заработка

«Я знаю, что лили [ставили] на меня сильно. У меня с некоторыми знакомыми было общение, один показывает мне чек — он продал машину, говорит: «Я вот просто все на тебя поставил».

Я говорю ему: «Братан, это единственное, что вообще у тебя было. Ты с этого зарабатывал». Он отвечает: «Хочу новую. Мне кажется, я это сделаю». Но ставки такая вещь — лучше это делать с холодной головой, а не сломя голову. Единственное, что можно сделать сломя голову — это купить своей жене букет цветов, детям коробку конфет и щемиться поскорее домой, чтобы подарить » .

Когда увидел зрителей и огни стадиона, у него случилось дежавю

« К огда я вышел в ринг, уже стоял в углу, объявили Энтони, салюты пошли, все начало биться. Я так смотрю на стадион, безумное количество людей, фонарики, и я Андрею Борисовичу, Сереге [тренеру] говорю: «Вот то, что сейчас происходит внутри меня, - я представлял это в своих снах, когда мне было 18 лет». Когда я готовился к чемпионату Европы по аматерам, засыпая, думал о каком-то большом стадионе, много фонариков, лучи света, вертолеты. Вот я стоял и широкими глазами смотрел на все это. Дежавю, да? Так ведь это называется » .

Почему не очень хорошо выглядел в боях с Уизерспуном и Чисорой

«Есть ряд причин, по которым я выглядел не совсем так, как хотелось бы мне и моим зрителям. Если взять поединок с Дереком Чисорой, то я готовился к нему, наверное, 8 или 9 месяцев, останавливали два раза лагерь, в это время я перенес операцию на руку, заболел той заразой, которая сейчас пугает весь мир. Это все произошло за эти 8 месяцев. Не говорю, что из-за этого конкретно я выглядел плохо, но вот такой ряд причин, который мог сказаться. Глупо оценивать только по предыдущим боям. Некоторые люди делают работу над ошибками и не повторяют свои х глупостей».

«Удары Джошуа в подбородок и живот отправляли меня к Илону Маску»

«Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок и в живот, которые отправляли меня к Илону Маску. Но я очень быстро возвращался. Очень благодарен моей команде, тренеру Юрию Ивановичу, которые возвращали меня к плану.

В одном из раундов, по-моему, в 3-м , я достаточно неплохо залепил Энтони Джошуа, и это как-то сильно внутренне завело. Я кинулся и начал наносить необдуманные удары. Юрий Иванович в углу сказал: «Воу-воу-воу. Ты давай соберись, остановись и выполняй задание, которое мы с тобой нарабатывали». И я вернулся оттуда и продолжил делать те наставления, которые слышал из угла » .

«Александр обрадовался пункту о реванше: « Хе, побью Антоху дважды »

Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк рассказал о том, что по контракту они должны дать реванш Энтони Джошуа до марта будущего года: «Реванш был прописан у нас в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. Я помню, когда мы с Александром обсуждали этот вопрос, он не огорчился, а даже обрадовался: «Хе, класс, побью Антоху дважды » . У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш. Те даты, которые Эдди Херн объявил на пресс-конференции после боя , февраль-март , — это действительно так. В рамках этого периода должен состояться реванш. Зима, «Олимпийский » , февраль. Если будет плюс 20 на улице, то будет комфортно. Но я помню первый поединок Александра на стадионе, «Львов Арена » , это было 4 октября, если я не ошибаюсь, и температурка там была такая — плюс 5. Свежо — и в полотенчике , и в пледике, и в жилеточке. Конечно, когда в ринге находишься, пар идет, но возле ринга некомфортно » .

О политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»

После серии боевых вопросов в обсуждение просочилась, наконец, политика.

— Как вы считаете, почему украинская власть наделяет себя правом критиковать и буквально вызывать на ковер спортсменов, которые делают фото с представителями России, но не видят необходимости транслировать топ-1 бой украинского боксера хотя бы на одном телеканале? И как вы думаете, на каком ресурсе смотрел ваш бой президент?

— Я не знаю, по какому телеканалу мой поединок смотрел президент. Имеет ли власть право критиковать... А критикуют меня? Это все хайп, люди заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы их слышали. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать каким-то образом этих людей. Немножко больные они, что тут поделать.

Я не знаю, почему не показывали бой. Если бы я работал в этой сфере, то сказал бы, что с трансляцией. Мне кажется, частные спортивные мероприятия не относятся к государству. Если бы какие-то представители власти очень любили это дело, то могли бы организовать. Не знаю... Просто некомпетентен в этом деле, сейчас скажу что-то, потом скажут: «О, какую ересь намолол».

О своем гонораре: «Почему у всех на устах деньги-дребеденьги?»

«Говорят, что мой гонорар - 5 миллионов фунтов? За количество денег я пока не могу сказать. Это то, что пишут в интернете знатоки и так далее. Хотелось бы гораздо больше, конечно. Но не могу сейчас сказать, чтобы не обмануть. Почему людей так беспокоят деньги? Ну почему? Деньги, деньги, деньги, деньги. Почему не беспокоят внешний вид, мозги, его интеллект, его поведение в обществе, отношение к детям, животным, окружающему миру. Почему только деньги? Они закончатся, это временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите Богу душу , — это все дела, которые вы сделали по жизни. Когда проходили мимо Барбоса и не пнули его или перевели бабушку через дорогу. Или за тех, кто вас хаял, помолились.

Мы все заражены грехом, абсолютно все. И верующие , и нет. Мы падший народ, потому что наши прародители вкусили яблоко, и вот так все пошло. А у всех на устах деньги, деньги-дребеденьги. Я в лагерь зашел 23 января. Мы с Валентином Литвинчуком зашли в зал, и никого в этом зале не было! Был я, Валик, Вова и еще пар а людей. И мы начали потихонечку умирать там в зале. И каждый день, каждый божий день мы выжимали себя. Не ходил я в зал только в субботу и воскресенье — это принципиальная позиция. Не думал о том , сколько я заработаю, я потихонечку тратил-тратил в этом лагере. Я не ждал никакого возврата, это все не радио бенджаминов или гривночек родненьких. Это ради того, что тебе это надо. Это доза, эндорфинчики у тебя в голове. Вот эти подтягивания, когда у тебя руки сорвались, а тренер: «Давай еще один». А вы все: «Бабки, бабки, бабки, лавэ, лавэ, лавэ». Не знаю, какой гонорар. Хочу больше [чем 5 миллионов] (смеется) » .

О бое с Тайсоном Фьюри

«Четвертый основной пояс находится на данный момент у Тайсона Фьюри. У них бой с Деонтеем Уайлдером, а у нас с Энтони матч-реванш. Разговоры об объединении этих поясов могут быть только после того, как Фьюри отбоксирует с Уайлдером и мы подеремся с Энтони.

Очень хотелось бы провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой категории этого не было, если не ошибаюсь, уже 30 лет. С кем я бы больше хотел подраться , с Фьюри или Уайлдером? Все зависит от того, как они отбоксируют. С тем, у кого пояс » .

Бой Усик — Джошуа уже к четвергу прошлой недели продал под 1 млн PPV

Красюк: «Перед боем я давал вместе с Эдди Херном интервью программе Sky Sports Box Office. И мы там обсуждали PPV. К четвергу вроде уже было продано 900 тыс — 1 млн PPV. Прогноз Эдди по окончательным продажам был 1,1 млн. Мой прогноз — выше 1,1 млн. Пока точной информации у нас нет. Кличко — Джошуа продал 1 145 000, если не ошибаюсь. Наш поединок может побить этот рекорд».

« Ну и слава богу, что не было нокаутов. Чуть здоровее с Антохой будем »

«Поединок остановили на 6 секунд раньше гонга? Победа есть, почему обязательно, чтобы человек падал? У него есть родные, близкие, папа, мама. Это минус большой кусочек здоровья, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще, если честно, не за то, чтобы люди падали без сознания, потом приходили в чувство и спрашивали, какой сегодня день.

Провел поединок, 12 раундов отбоксировали красочно, все замечательно, людям понравилось, все гуд. Ну не было нокаутов, ну и слава богу, что их не было. Чуть здоровее с Антохой будем » .

Почему не было в углу Анатолия Ломаченко

«Анатолий Николаевич всегда в теме. Знаете, есть процессор, который работает, а есть тот, кто сделал этот процессор. Честь и хвала семье Ломаченко за их участие во всех моих поединках и в жизни моей тоже. Я с Анатолием Николаевичем был постоянно на связи, когда он не мог присутствовать в моем тренировочном лагере, мы были на связи. Но больше он был на связи с моим тренером Юрием Ивановичем. В момент субботнего вечера мы очень много общались, Анатолий Николаевич давал информацию.

Знаете, это как фл ешку вставляют в компьютер и закачивают всю информацию. Вот так я через телефон получал всю эту информацию, какие действия нам нужно делать. Анатолий Николаевич очень много делает, но он такой человек — остается в стороне, потому что не меркантильный, и эти все мирские вещи — он старается быть от них подальше » .

Когда возвращается к тренировкам

«Вообще , планировал завтра уже сходить на тренировку. Но сильно загоняться не стоит, потому что сердце скажет: «Саня, ты сдурел». В субботу я планирую побегать, поработать над кардио, кросс сделать».

«Сын перед боем с Джошуа сказал: «Пап, ты выиграешь, но тебе нужно будет потрудиться»»