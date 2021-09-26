Усик сделал из Джошуа беспомощного бодибилдера. Бой против Тайсона Фьюри неминуем

Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о новом короле супертяжелого веса Александре Усике и сломанном Энтони Джошуа.

Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым хозяином королевского, супертяжелого веса. Александр справился не только с гигантом Джошуа, но и с давлением, которое на него оказывали общественность, британские стены и котировки букмекеров. Кто после такой убедительной победы скажет, что Усик ошибся при переходе в более тяжелую весовую категорию?

Несмотря на то что перед началом боя букмекеры и большинство экспертов отдавали предпочтение британцу, для меня победа Александра стала более чем ожидаемой. Я, наверное, почти единственный, кто предполагал именно такое развитие событий. Во всех своих интервью и прогнозах говорил, что бой пройдет именно так, как он в итоге и прошел. 12 раундов, полная доминация Усика и тонко реализованный план на бой. Усик сам себе предоставил возможность сделать Энтони Джошуа беспомощным.

Британец бил в те места, где Александра уже не было. Он полностью сбился с ритма. На мой взгляд, главное, что подвело Джошуа, — психология. Энтони ближе к пятому раунду понял, что у него ничего не получается. И, что важно, не смог выкарабкаться из этой эмоциональной ямы. Усик сделал бой для Джошуа невозможным.

Надо сказать, что крепко потрудились тренеры, организовавшие подготовку Усику. Каждый момент боя в исполнении Александра выглядел как хорошо отрепетированный парад. Он в каждом локальном эпизоде знал и понимал, что делал. Любое изменение дистанции сопровождалось ударом. Более того, у Александра Усика появились новые элементы ведения боя, которые не применялись в предыдущих боях. Удары по корпусу, повторные атаки. Джошуа оказался деклассирован.

Хваленый гигант превратился в бодибилдера. С его структурой мышц, наверное, можно ударить сильно, но сложно ударить точно. Это с Джошуа сыграло злую шутку. Прав Тайсон Фьюри — бодибилдер никогда не победит боксера. Энтони Джошуа фактически сломлен поражением от Руиса. Он после него совершенно точно не восстановился и теперь уже вряд ли когда-либо восстановится. Британец старался защититься от неожиданных ударов Усика, из-за чего стал еще более уязвим. Стоило Александру начать работать первым номером, как Джошуа почти сразу же сломался. Он боялся того положения, в котором оказался в бою с Руисом.

Нокаута не случилось. Но, на мой взгляд, хронометрист ударил в гонг секунд на пять раньше. Спас Джошуа.

Главный вопрос после разгромной победы Усика — что будет дальше? Я уверен, что бой Усика с Тайсоном Фьюри неминуем. Для этого, конечно, Фьюри надо победить Деонтея Уайлдера. По сути, Усик сейчас — самый желанный соперник во всем супертяжелом весе. Он теперь король, хозяин. Вся когорта британских супертяжей будет мечтать выйти против Александра. Хотя выбор для Усика не столь велик. Но, я думаю, у Усика точно будет запас в два-три боя из имеющихся возможных соперников.