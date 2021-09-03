«Лучше ничего не иметь, но быть свободным». Отец Тайсона Фьюри живет в вагоне и никогда не принимает таблетки

Бегает утром несколько миль, а потом просто созерцает жизнь.

В современном бойцовском мире не так уж редки замечательно работающие связки из отца и сына, однако, трудно найти кого-то похожих на Джона и Тайсона Фьюри. Два лысых исполина с дубовыми кулаками, почти неразличимыми друг от друга голосами, притягательностью харизмы и тонким, изобретательным юмором.

Джон Фьюри уже 10 лет не тренирует сына, но несмотря на отсутствие серьезной практики и текущей роли в мировом боксе, его появления в медиа регулярны и крайне заметны. Все благодаря ярчайшей личности Джона и его микрофонным навыкам — Фьюри-старший здорово владеет трештоком, направляя его по адресу соперников сына. Вот, к примеру, несколько его изящных уколов в адрес Энтони Джошуа:

— « Тайсон опережает Джошуа, как пришельцы опережают землян в интеллектуальном развитии»;

— «После боя с Тайсоном Джошуа будет плакать слезами размером с зеленый горошек».

Взорвала когда-то в интернете и уморительная реакция Джона на победу сына в реванше против Деонтея Уайлдера.

«Вот на что способен 125-килограммовый мужчина! Вот что значит, когда у тебя есть сердце! Вот что значит, когда ты был рожден, чтобы драться! Вот что значит когда ты Король Племени! Вот что появилось из моих яиц!».

Поразительное сходство Джона и Тайсона во внешнем обличии не распространяется на их образ жизни. Если Тайсон любит хорошие дома, отели, машины и наряды, то его отец по-прежнему строго идентифицирует себя с образом жизни своих предков — кочевых ирландских цыган или «пейви». Уже 30 лет как Джон живет за городом в небольшом вагоне от советского военного грузовика. Зимой его согревает небольшая дровяная печь, а летом он большую часть созерцает жизнь на свежем воздухе.

Недавно английский ютуб-канал «Boxing Social» провел целый день с Джоном Фьюри на лужайке у его вагончика, и тот рассказал много чего интересного. Приводим вас лучшее из этого большого разговора о жизни.

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«Люблю смотреть на самолеты — представляю, как лечу в любую точку планеты. Кроме Америки»

«Англия — лучшая страна в мире, когда за окном солнечная погода. И самая зеленая страна в мире. Смотрите, даже здесь люди умудряются бросать мусор.Они не уважают природу. А потом еще говорят, что цыгане плохие. Но здесь нет никаких цыган поблизости, а мусор есть».

Роща рядом с лужайкой, где живет Джон Фьюри.

«Я живу возле аэродрома, люблю смотреть на самолеты. Когда я смотрю на них, то представляю, как лечу в любую точку планеты. Кроме Америки. Вот видите эти деревья? 15 лет назад они строили здесь третью взлетную полосу и обезглавили эти деревья. Им понадобилось 15 лет, чтобы прорасти до прежней листвы и высоты».

«Я смотрю на самолеты и представляю, как лечу в любую точку планеты. Кроме Америки».

«Никому из нас не нужен стресс. Лучше ничего не иметь, но быть свободным»

«Никому в этом мире не нужен стресс. А это то, что порождает ежедневная борьба за кусок. Лучше ничего не иметь, но не испытывать стресса. И у меня ничего и нет. Ищу я ли что-то? Нет. Есть ли у меня какие-то высокие амбиции? Нет. Потому что они ничего не стоят. Когда мы предстанем перед Создателем, ни у кого из нас не будет карманов или запазухи. Вcе мы там будем на равных условиях в то время, как Иисус будет судить нас. И потом он скажем каждому, куда идти дальше. И если мне идти в худшее из мест, я буду счастлив».

«Лучше ничего не иметь, но не испытывать стресса».

«Мой режим? Я просыпаюсь в 5 утра, иду на пробежку. В понедельник я бегаю 6,6 миль (9, 65 км), во вторник — 2 мили, в среду — 4 мили, в четверг — 2 мили, в пятницу — 3 мили, в субботу отдыхаю, а в воскресенье снова бегу 6,6 мили. Только один выходной от пробежек. После бега я тренируюсь час-полтора. Потом купаюсь. Читаю книгу, жгу костер, созерцаю жизнь. Немного кушаю. И просто отдыхаю. Мне это никогда не наскучивало. Мне может наскучить ежедневная борьба за кусок. Знаете, такую английскую пословицу: «Одна работа без развлечений превратили Джека в скучного мальчика». Люди должны отдыхать, и они об этом часто забывают. Год без отпуска еще никогда никому не шел на пользу. Вы должны выбирать себе две недели, в которые не будете делать ничего. Хотя людям сложно брать такие паузы.

Джон Фьюри.

Но тут зависит от того, чего вы хотите в жизни. Если бы я хотел себе красивый дом, красивые машины, то я не мог бы жить так, как живу сейчас. Мне бы нужно было каждое утро выкатываться на работу, стоять два часа в пробках и каждый день строго и неумолимо делать одно и то же. А я так не могу. Поэтому для меня лучше ничего этого не иметь, но быть свободным » .

«Люблю мороженое, но сейчас его пичкают синтетикой. Каждый день ем только мясо, овощи и кашу»

«Каждый день я ем одно и то же — горшок вареных овощей и немного жареного мяса. Никакого масла, оно жарится в собственном соку. В такой еде — мясе и овощах — есть все нужные мне витамины. Хотя, по правде сказать, я съедаю все, что здесь попадается съедобного. Если попадется, то оно будет во мне. На завтрак мне нравится каша — овсянка, орехи, апельсины, яблоки, бананы, красная смородина. Посмотрите на лошадей, какие они сильные. Хотя вся их еда — трава и орехи. Траву я не ем, но орехов съедаю уйму.

«В такое еде есть все нужные мне витамины».

Охота не по мне, я не хочу убивать или резать зверей. Есть мясники, это их работа. Конечно, если жизнь придавит меня, я возьму собаку и пойду на охоту. Пусть мой пес добудет для меня, скажем, зайца. Если он с ним не справится, тогда, так и быть, я сам угощу грызуна пулей. Какую вредную еду я люблю? Мороженое. Я зависим от него. Люблю всякое мороженое. Хотя, по правде сказать, сейчас они пичкают его дерьмом. Синтетикой и прочим. Сейчас все на синтетике. Да еще и сахар... Сахар и стресс — две главных причины болезни. Рак питается сахаром. А сейчас еще и синтетика к нему добавилась. Но я питаюсь овощами и мясом, пожаренном в собственном соку. Что с меня взять болезням? Меня никто никогда не учил готовить. Только мама как-то сказала: «Никогда не вари овощи больше 45 минут, потому что они потеряют все витамины » .

Фьюри-старший жарит отбивные из свинины без масла.

«Никогда не принимаю таблеток. Лучше больше тренироваться и меньше нервничать»

«В природе уже есть все лекарства от всего. Но эти фармацевтические компании засыпали рынок синтетическими наркотиками. Хотя, наверняка, есть какие-то умные люди, которые знают, как можно все вылечить естественными средствами. Но они не публикуют свои рецепты. Я не принимаю никаких таблеток. Ищу естественные источники полезных веществ. Врачи сказали, что у меня высокое давление. Я ответил: «Окей. Тогда я буду больше тренироваться и меньше нервничать». Это точно лучше любой таблетки. Если не говорить и не спорить о том, в чем не разбираешься, то стресса будет меньше. Я не говорю о политике, религии, армии. Никогда не ходите на войну и никогда не покупайте себе быстрый мотоцикл. Только если вы не прекрасный водитель. Моя вотчина — это бокс, жизнь на природе и искусство выживания. Цыгане очень умны в искусстве выживании. Даже Черная смерть (чума 1346-1353 года) не убила цыган. Все эти великие эпидемии никогда не были проблемой для цыган. Значит, они что-то знали и умели, верно? А все потому что они жили в сельской местности, особо не пересекались с внешним миром и знали, что такое настоящие лекарства.

Вот смотрите, что в моем фургоне (открывает дверь). Красивое креслице, рядом кровать. Матрац, несколько одеял над ним. Дровяная печь для зимы. Письменный стол и стул, несколько журналов о классических мотоциклах.

Фургон, в котором Джон Фьюри живет круглый год.

Я ни за что не откажусь от той жизни, что у меня есть сейчас. Что бы мир ни предложил мне. Я и так уже все видел».