«Не думаю о реванше. Я думаю о своей жене сейчас, понял?» Что сказал Усик после победы над Джошуа

Слова Александра Усика, промоутера Эдди Хирна, Роя Джонса, Тони Беллью и Артура Бетербиева.

Александр Усик — интервью в ринге:

— Очень много значит для меня [этот титул]. Бой прошел именно так, как я и предполагал. Были пару моментов, когда Энтони зажимал меня, но ничего серьезного.

Не было задачи его финишировать. В начале я хотел это сделать, попал, кинулся, но потом тренеры привели меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать — это прославить своего Господа — Иисуса Христа — и показать, что все это от него.

Я хочу передать привет моей дочери Елизавете, моим сыновьям Кириллу и Михаилу. Сегодня — 12 лет назад — моя жена сказала мне «Да». У нас юбилей свадьбы сегодня, двойное счастье. Реванш? На данный момент я хочу домой, потому что я с января месяца готовился к поединку и очень соскучился по семье. Могу ли я еще прибавить? Вы не увидели пока самого лучшего Усика.

Александр Усик — интервью IFL TV:

— Это тот бой, которого вы и ждали от Энтони Джошуа?

— Не, пожестче ожидал. Может быть, я просто готов был к этому.

— Быть чемпионом мира в тяжелом весе чувствуется лучше, чем в крузервейте?"

— Да я вообще просто себя чувствую офигенно. Неважно, в каком весе. Я просто чувствую себя офигенно.

— Думаете, люди сомневались в вашей победе?

— Мне вообще без разницы, что люди думают. Знаю, что многие даже не хотели этой победы. Но у Бога другие планы.

— Вы думаете, Энтони Джошуа пойдет на реванш?

— Я не думаю об этом. Я думаю о своей жене сейчас, понял?

Александр Усик — на пресс-конференции после боя:

— Лондон для вас очень удачный город. Эта победа — она превышает победу на Олимпиаде?

— Да, Лондон для меня очень счастливый [город]. Но никакая победа в профессиональном боксе не может превысить золото Олимпийских игр.

— Можете рассказать о своем плане на бой?

— Ты что, бой не видел? (улыбается)

— Подробности хотелось бы узнать.

— Хорошо. План был таков — выйти, посмотреть, начать. Мы вышли, посмотрели, начали. Тут 12-й раунд. Мне говорят: «Давай, вперед». Я пошел. Все, раунд закончился. Я победил. Счастлив, рад, сижу тут.

— В каком месте вы бы хотели провести реванш с Джошуа?

— В «Олимпийском» в Киеве (стадион вмещает 70 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»).

— Что бы вы хотели сейчас сказать Джошуа?

— Хотел бы сказать спасибо. Конечно, я люблю, когда мне дают шансы. Но шанс мне дал Всевышний, а не Энтони — он меня сюда привел.

— Чего вы теперь хотите?

— Хочу завоевать все четыре пояса. Возить детей в школу, на тренировки, наблюдать, как они растут. Хочу деревья сажать, яблоки поливать. Хочу заниматься сельским хозяйством — у меня, кстати, есть озера. Жить хочу. Жену любить. Тещу, блин. Я с января месяца х***чу!

Энтони Джошуа — на пресс-конференции после боя:

— Я ничего не видел одним глазом с девятого раунда. Подумал: «Ого, это впервые со мной. Круто». Дышал я хорошо, легкие в порядке, меня хватило на все 12 раундов. Какой был план после того, как я перестал видеть глазом? План был оставаться в процессе.

Усик держал хороший темп, но он все равно пропускал удары. Пропускал много. В реванше я усилю свои удары. Думаю, дело не в нем, а во мне. Я дал ему слишком много возможностей. Мне нужно провести работу над ошибками. Это был хороший шахматный бой, я хотел его перебоксировать. Я вернусь сильнее. Точно, знаю, что буду сильнее.

Должен ли был весить больше? Я не концентрируюсь на весе. Больше или меньше. Я отталкиваюсь от спаррингов, как себя там чувствует мое тело, что само собой вырисовывается, и тогда решение приходит само. Единственное о чем я сейчас думаю — это о прогрессе. Я быстро учусь, уверен, что в следующем бою я добуду хорошую победу.

Эдди Хирн, глава Matchroom Boxing — в трансляции DAZN:

— Усик сегодня был лучше. Он измотал Энтони, и с определенного момента его сила и выносливость ослабли. Это то, что говорил Тони Белью — Усик изматывает тебя. Было подозрение, что у Энтони серьезная травмы глазницы, но он говорит, что все в порядке — единственное, он не видел этим глазом где-то с девятого раунда.

Эдди Хирн — интервью Sky Boxing:

— Это было среднее выступления от Эй Джея, лучшим сегодня был Александр Усик. Энтони морально уничтожен, но уже говорит о возобновлении тренировок. В понедельник он хочет вернуться в зал. Сразу же в раздевалке он сказал мне: «Я выиграю реванш. Я выиграю реванш».

Энтони нужно будет произвести изменения, если он будет таким же, как сегодня, то проиграет опять. Но он станет сильнее, поверьте мне. Он любит бокс. Бокс спас его, сделал его. Но в любом случае, наши поздравления Александру Усику — он теперь объединенный чемпион мира.

Тони Белью, экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе, бывший соперник Усика — в трансляции DAZN:

— Никто не перебоксирует Усика. Каким бы ты размером ни был, тебе его не перебоксировать.

Рой Джонс, легенда бокса — в трансляции DAZN:

— Я не ожидал, что Усик выйдет и потрясет Джошуа в первых раундах. Мы знали, что Усик искуснее боксирует, но никто не ожидал, что он попадет так, что у Джошуа задрожат ноги. Если ты хочешь защитить титул, ты не должен позволять претенденту так действовать в первых раундах. На самом деле, Джошуа сделал сегодня пару умных вещей — во-первых, он много финтил и выдергивал Усика, заставлял бить его силовые, рискованные панчи. Во-вторых, в этом бою Джошуа читал Усика больше, чем Усик Джошуа. Но он слишком долго выжидал, ему нужно было как более габаритному бойцу рисковать больше. Кто лучший тяжеловес сейчас? Пока это Тайсон Фьюри, которого я считаю более крупной версией Усика. Они оба — мастеровитые мыслители ринга, поэтому там будет другой бой.

Артур Бетербиев, чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе — ответ на просьбу «СЭ» прокомментировать бой:

— Бой не смотрел.