У юного Майка Тайсона была гигантская видеотека боев. Он поглощал их тысячами, залипал даже на боксе 1890-х

Смотрел их, как сериалы.

Короткое пребывание Майка Тайсона в доме его учителя и тренера Каса Д'Амато было, пожалуй, самым чистым, уютным и безмятежным временем в первой половине жизни легендарного боксера.

День Тайсона-подростка состоял только из тренировок, проницательных наставлений ментора, отдыха и многочасового просмотра боев. Последнее занятие было чуть ли не любимым для юного Майка. В доме Д'Амато хранилась огромная коллекция видеокассет со старыми боями, которую тренеру подарил его давний друг — легендарный энтузиаст бокса, коллекционер и менеджер Джимми Джейкобс.

Джейкобс собирал видеозаписи боксерских поединков с 17-летнего возраста, после того как прочитал в газетах о спорном решении судей в бою за титул чемпиона мира между Джо Луисом и Джерси Джо Уолкоттом. Впоследствии Джимми и его партнер-коллекционер Билл Кейтон спасут и восстановят пленку с боями Боба Фитциммонса (выступавшего с 1885-го по 1917-й), Джека Джонсона, Джека Демпси и Джеймса Корбетта. В 1974-м Джейкбос даже приобретет личную видеоколлекцию культовой арены Madison Square Garden.

Тайсон близость к такой сокровищнице знаний использовал по максимуму — каждый день он распечатывал десятки кассет и смотрел бои многочасовыми подходами. То упоительное время он с любовью вспоминал на подкасте Джо Рогана.

Майк Тайсон: «В то время бокс был всей моей жизнью. Все, что я делал — это смотрел бокс, читал о боксе и боксерах. Боксеры были моими богами. «Боксер? Вы знаете этого человека? Он боксер». Я хотел быть рядом с ними, хотел стать их групи».

Джо Роган: «И ты ведь был знаком с Джимми Джейкобсом, у которого была эта безумная библиотека боев».

Майк Тайсон: «Целыми днями я смотрел эти бои. Смотрели и изучал. Днями и ночами».

Джо Роган: «Сколько боев было в коллекции Джейкобса?».

Майк Тайсон: «Не знаю. Тысячи. Я посмотрел тысячи... Даже ребят, которые дрались в 1890-х. Я смотрел все подряд».

Джо Роган: «Вау. Кто для тебя был самым особенным, выделялся среди других? Наверное, Джек Джонсон».

Майк Тайсон: «Он был прекрасен. Опережал свое время. Но были и такие ребята, как Тони Канцонери и Генри Армстронг, Барни Росс. Бенни Леонард. Эти ребята вывели бокс на уровень, благодаря которому он развился до сегодняшнего состояния. Они были суперзвездами своего времени».

Джо Роган: «Как звали этого безумного средневеса, который поднялся к Джеку Джонсону и уронил его?».

Майк Тайсон: «Стэнли Кетчел. Крутой мужик».

Джо Роган: «О, да. Он мог ударить так ударить».

Майк Тайсон: «Очень крутой. Но его убили, когда он был в расцвете (в 24 года — прим.). Он увел у какого-то парня девушку. Кетчел был жестким парнем, с позицией: «И что ты мне сделаешь?». Он избил того парня, унизил. Тот вернулся и застрелил его. Кетчел был диким, безумным парнем. И бесстрашным».

(Официальная версия другая — Кетчел на ранчо отругал работника за то, что тот избил лошадь. Работник на следующий день решил отомстить и за завтраком застрелил боксера из ружья. Пуля пробила ему плечо и вошла в легкое. Владелец ранчо и друг Кетчела даже заказал спецвагон, чтобы доставить боксера в клинику Спрингфилда, но спасти его не удалось. Последними его словами были: «Я очень устал. Отвезите меня к маме» — прим. СЭ).

Джо Роган: «Если говорить о безумцах, то на ум приходит Роберто Дюран».

Майк Тайсон: «Сумасшедший. Но красивый мужчина. Все эти его поступки были естественными, Дюран был с ними в ритме».

Джо Роган: «А некоторые великие были фанатично дисциплинированными. Марвин Хэглер — мой любимый пример. Когда я был ребенком и жил в Бостоне, он был чемпионом мира в среднем весе. По телевизору показывали его пробежки. В новостях. Он бегал зимой по песчаным дюнам на Кейп-Код (мыс у побережья Атлантического океана — прим. СЭ). Трескучий мороз, на нем только толстовка. Он бежал и кричал: «Война, война»».

Майк Тайсон: «Безумец, правда?»

Джо Роган: «Это было великолепно. Марвин Хэглер был примером, который мог вытолкать тебя из дома на пробежку в снег. Не то чтобы он был дикарем. Просто ментально очень сильным. Железный подбородок, безупречная дисциплина. Он всегда тренировался, никогда не терял форму, постоянно приседал, отжимался. Его тело было, как машина. Их бой с Томми Хернсом — одно из величайших столкновений в истории среднего веса»

Майк Тайсон: «Я помню этот бой. Никто не понимал, чего ожидать. Был момент, когда они должны были останавливать бой и объявлять Хернса победителем».

Джо Роган: «Они оба были великим мастерами, но решили рубиться. Встать в центре ринга и просто убивать. Хернсу стоило использовать джеб, дистанцию...».

Майк Тайсон: «Хэглера было не отклеить от себя. С ним нельзя было просто боксировать. Шугар Рэй Леонард смог это сделать, но тогда они оба уже прошли свой пик. Я бы хотел увидеть их бой, когда они были в расцвете».