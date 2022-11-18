«Порекомендовал бы Джошуа перестать заниматься качкой». Этот тренер привел Бивола к чемпионству

Интервью с Геннадием Машьяновым.

5 ноября в Абу-Даби состоялся один из главных боксерских поединков осени — Дмитрий Бивол встретился с Хильберто Рамиресом и уверенно победил единогласным решением судей. Когда тренер Дмитрия, Геннадий Машьянов, вернулся в Петербург, «СЭ» встретился с ним и расспросил о поединке с мексиканцем, планах на будущие бои и возможности работы с Энтони Джошуа.

«На лице Рамиреса было написано, что он проиграл»

— Как бы вы охарактеризовали победу Дмитрия над Рамиресом?

— Как очередную победу в очередном бою над очередным соперником, который претендовал на Димин чемпионский пояс.

— Это была действительно уверенная победа. Можно ли назвать ее деклассом?

— Да нет, наверное, деклассом нельзя назвать. Оппонент был непростой. Если его предыдущие бои взять, буквально боев десять перед тем, как он с Димой встретился, там были очень приличные соперники.

— Дмитрий после боя сказал, что рад забрать «нолик» у Рамиреса. А вас такие моменты воодушевляют?

— Это профессиональный бокс, работа и моя, и боксера. Он выполнил свою работу на отлично. Конечно, это приятно, что выиграл у непобежденного оппонента, который очень много говорил перед боем, обещал своей публике, как он говорил, мексиканскому народу, что заберет пояс, отомстит за Канело, за обиду мексиканцев. Очень много наговорил, а на деле оказалось, что несостоятельный человек.

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

— Вы говорили, что были моменты, когда Бивол мог закончить досрочно. Вас не огорчает, что Дмитрий никак не может прервать серию без нокаутов?

— Нет, меня нисколько не огорчает. Во всех боях, которые Дима не закончил досрочно, он показывает хороший бокс высокого уровня. Думаю, настоящие ценители, болельщики и специалисты оценивают такой бокс, когда он делает соперников беспомощными и делает с ними все, что хочет, на протяжении 12 раундов. И функционально, и физически, и тактически он превосходит человека на голову. Можно финишировать во втором-третьем раунде, и публика не получит того наслаждения, какое получит за 12.

— Рамирес после боя обвинил в поражении судей. Как отнеслись к этому высказыванию?

— Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил, что сделал все для победы, но судьи приняли другое решение. Может, неправильно выразился, может, неправильный перевод. По его внешнему виду, когда он стоял после боя, на его лице было написано, что он проиграл. Что никаких претензий не имеет, однозначно Дима выиграл бой. И никаких протестов... Обычно когда боксеры не согласны, они сразу проявляют недовольство, апеллируют к зрителям, к судьям, какие-то возмущения высказывают. Здесь он просто склонил голову и согласился с тем, что проиграл.

— Вы всегда даете максимально точные и конкретные советы из угла. В бою с Рамиресом вспомните слова, которые оказали ключевое влияние на ход поединка?

— Ключевые слова были сказаны до боя, когда мы разминались, настраивались на бой. А во время боя ведется корректировка в тактическом плане.

— А какие последние слова сказали перед тем, как Дмитрий вышел в ринг?

— Я Диме сказал: «У тебя во всех последних боях, за исключением Канело, были такие громадные люди». Начиная с Ленина Кастильо и кончая Смитом-младшим, они все были на полголовы выше Димы, все габаритнее, такое впечатление, что они из другого веса. Но Дима с ними расправлялся относительное легко, поэтому здесь тоже говорили, что [Рамирес] очень большой, крупный, физически сильный. Но Джо Смит — младший, по-моему, даже помощнее, поздоровее был.

«Думаю, в WBC не будут препятствовать бою Бивол — Бетербиев»

— Показалось, что во время боя с Канело вы хвалили Дмитрия чаще, чем в поединке с Рамиресом. Значит ли это, что Зурдо дал более серьезный отпор?

— Нет, Рамирес нисколько не больше оказал сопротивления. Просто по ходу боя Диме было легче работать с Рамиресом. Все получалось, все, что мы нарабатывали, что я просил в перерыве между раундами, он выполнял. Поэтому какие-то нарекания или призывы с моей стороны — зачем? Масляное маслить маслом. (Смеется.) И так все хорошо было. Меня проинформировали после седьмого раунда, что два раунда нейтральный судья не дает нам. Я Диме сказал: «Не расслабляйся. Нам два раунда уже не дали из семи прошедших, поэтому надо прибавить и забирать все остальное». Это не тот судья, который судит действительно, а человек, который сидит в стороне.

— Карточки которого в трансляции показывают?

— Да, ведет записки свои, а три судьи — может, у них совсем другое было. Но меня проинформировали, что непосредственно этот судья два раунда нам не отдает. Я удивлен был, конечно. Немножко Диму побудоражил, сказал, что расслабляться не надо.

— Сколько всего раундов, на ваш взгляд, забрал Рамирес?

— Один раунд был, ну, максимум два. И то он не забрал, а Дима просто инициативу отдал. Нельзя сказать, что он там выиграл, был точнее, нанес больше точных ударов, чем Дима. Там ударов не было — Дима просто отдал инициативу и немножко позащищался. Может быть, один раунд, может быть, полтора. Не больше.

— Бивол говорил, и вы подтверждали, что за бой с Рамиресом Дмитрий заработал не меньше, чем за Канело. Если не Альварес, то кто должен быть следующим соперником, чтобы планка не падала?

— Я не лезу в финансовые дела, для меня это третий вопрос. Я не участвую в переговорах по поводу финансов. Да, Дима советуется со мной, оговаривает какие-то вещи, но я не особо влезаю в решение этого вопроса. Может, могу порекомендовать, на что соглашаться, на что не соглашаться. Но не настаиваю на своих желаниях.

— Вы говорили, что видите два варианта для Бивола — Канело или Бетербиев. Но видите ли третью опцию, если вдруг оба этих поединка не срастутся?

— Там есть Буатси, Каллум Смит. Оба — англичане, по силе они идентичны, наверное.

— Будет ли это конкурентный бой для Бивола?

— Думаю, будет, что с одним, что с другим. Все будет зависеть от подготовки, в каком состоянии физическом и моральном Дима будет. Там хорошие, достойные оппоненты, которые находятся в рейтинге очень высоко. Пока конкретные бои мы не обсуждали. Когда поступят конкретные предложения, тогда будем думать, обсуждать и принимать решения.

Команда Дмитрия Бивола. Фото Getty Images

— Недавно в WBC решили исключить россиян из рейтингов. Этот факт не осложнит организацию боя Бивола с Бетербиевым?

— Я читал, Маурисио Сулейман сказал, что если будет организовываться этот бой, то они отдельно рассмотрят этот вопрос. По Диме ничего конкретного не сказал. Я думаю, что они не будут препятствовать проведению этого боя, если такое случится.

«Порекомендовал бы Джошуа перестать заниматься качкой ненужной»

— Энтони Джошуа попросил вас стать его тренером. А это в итоге зашло дальше вашего разговора в Абу-Даби?

— Я порекомендовал обратиться к менеджеру, если вопрос такой возникает. У него же промоутер тоже Эдди Хирн, Matchroom. Если у него есть такое желание, то я думаю, что мы с Эдди Хирном всегда договоримся, как осуществить. Поэтому я порекомендовал обратиться к Эдди Хирну или нашему менеджеру, Вадиму Корнилову. Мы тогда будем обсуждать этот вопрос, как дальше действовать. (Улыбается.) Я, в принципе, открыт для предложения. Как боксер, я считаю, он неплохой. Уровень его подготовки тоже неплохой, просто в психологическом и тактическом плане с человеком нужно работать. А так я думаю, что он способен восстановить свое реноме и опять стать чемпионом мира.

Энтони Джошуа. Фото Global Look Press

— Если представить, что вы с Джошуа договорились о совместном тренировочном лагере. На какую ошибку указали бы британцу в первую очередь, на первой же тренировке?

— Я бы, наверное, не заострял внимание на каких-то отдельных ошибках. Я бы в целом ему порекомендовал перестать заниматься культуризмом, этой качкой ненужной. Он и так очень мощный, здоровый физически. Наверное, это было бы одним из первых пожеланий, чтобы он ушел от ОФП такой мощной и больше уделил внимания непосредственно боксу, тактическому и техническому исполнительскому мастерству.

— Вы уже сказали Джошуа, что у вас есть будущий чемпион мира, Баходир Жалолов. А что для вас престижнее — взять пояс, тренируя такого молодого парня, как Баходир, или помочь вернуться на вершину уже состоявшемуся профессионалу вроде Джошуа?

— С Баходиром Жалоловым мы работаем уже с 2018 года, и он уже мне как родной. Поэтому предпочтение я отдаю Жалолову. А с этим я не работал и, может, никогда работать не буду. Если бы он был конкурентом Жалолова, я бы его не готовил. А если бы он по какой-то другой версии двигался... На сегодня Жалолов двигается по версиям WBA и WBC, поэтому, пожалуйста, есть IBF, WBO. Есть еще какие-то пояса, где можно отличиться.

— Сколько еще побед нужно еще одержать Баходиру Жалолову, чтобы он мог конкурировать в ринге с Джошуа?

— Думаю, победы три-четыре. В следующем году Баходир должен войти в первую десятку, в первую пятерку. Будем нацеливаться на обязательного претендента по какой-то из версий, чтобы чемпион не мог отказаться от боя. Не так, чтобы случайно — согласится чемпион драться, не согласится... Нет, надо стать обязательным претендентом.

Баходир Жалолов. Фото Global Look Press

— Сколько нужно времени для этого?

— Примерно год-полтора, середина 2024 года. Если в 2023-м Баходир проведет четыре боя, а может, даже пять, то в начале 2024-го можно будет выйти на те позиции, когда можно стать обязательным претендентом.

— Вы говорили, что бой Головкина с Канело — это 50 на 50. Насколько Геннадий оправдал ваши ожидания?

— Честно говоря, я не видел особого стремления у Гены выиграть этот бой. Может, это мое субъективное мнение, но такое впечатление, что он вышел не пропустить лишних ударов. Без риска двигался, защищался. Там, где была стопроцентная возможность, он что-то пытался сделать, достать. Поэтому такого желания выиграть с его стороны я не увидел.

— Головкин после боя заявил, что намерен защищать пояса в среднем весе. Как считаете, стоит ли это делать или, может, лучше закончить?

— Конечно, у него два или три пояса сейчас. Действующий чемпион, и отдавать эти пояса без боя? Так просто освободить их, мне кажется, не резон. Не забесплатно, во всяком случае, отдать эти пояса, а чтобы экономически выгодно.