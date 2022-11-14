Как Боу «без сердца» и Холифилд с больным сердцем подарили нам лучшую трилогию 90-х

13 ноября 1992 года, 30 лет назад, был дан старт одной из самых ярких трилогий в истории супертяжелого веса.

Удивительно, но, несмотря на крутые бои, Эвандер Холифилд и Риддик Боу не изменили существенно картину и расклад сил в дивизионе на сколько-нибудь значимый период времени. Хотя в моменте эти три встречи были крайне важны. Они были еще молоды — 30 лет Холифилду на момент первого поединка и 25 лет его сопернику, оба шли без поражений и оба собирались сделать громкое заявление.

Первый бой. Заявление

Эвандеру — потому, что он был абсолютным чемпионом мира, но пояса взял из рук демотивированного Бастера Дагласа. И это было странно, учитывая, в какой войне с Тайсоном они тому достались. Защищал Холифилд пояса против Джорджа Формана и Ларри Холмса, стариков в восприятии аудитории, плюс его чуть не нокаутировал Берт Купер, не слишком выдающийся боксер с тяжелым ударом, и WBC даже не согласились санкционировать этот бой как титульный — Купера не было в их рейтингах. А Риддик Ламонт Боу в глазах тех же людей был боксером «без сердца» — за безвольно проигранный финал Олимпиады против Леннокса Льюиса.

Зато с хорошим джебом, скоростью, комбинациями — именно таким он вышел на Холифилда. Они вдобавок хорошо знали друг друга, потому что Риддик был у чемпиона несколько раз спарринг-партнером. Боу был крупнее, но именно Холифилд стал инициатором жесткого, силового противостояния, он не собирался обмениваться с оппонентом джебами, пробивал справа, блокируя правую Риддика, работал серийно вблизи, в своей привычной манере упираясь головой в лицо и работая ей, как будто это поединок по бирманскому боксу (там удары головой разрешены).

Поначалу бросалось в глаза, что Боу не хватает дистанции, чтобы разогнать удар, не хватает пауз в бою, чтобы подумать. Но в итоге к третьему раунду уже стало ясно, что паузы появляются, только когда Холифилд вынужден перегруппироваться после пропущенного хука или апперкота. Или удара ниже пояса, их Риддик применял довольно часто в разных поединках.

«Мы хотели, чтобы он двигался, боксировал, — говорил тренер Эвандера Лу Дува. — А вместо этого он стоял перед этим гигантом и пытался его свалить».

В спортивной карьере бойца бывают такие мгновения, когда он находится в отличной форме, лучшей в жизни, и сам это понимает. Это был Риддик Боу, он понимал и потому от раунда к раунду все больше грузил чемпиона тяжелыми ударами. Временами словно брал паузу, но затем снова взрывался, заставляя Холифилда больше защищаться, отбрасывал его назад — и после седьмого раунда уже комментаторы начали интересоваться, куда делась правая рука Эвандера, которая так хорошо работала раньше. Боу чувствовал себя все свободнее под огнем — удары соперника словно не могли ему ничего сделать в этот день. Но это его мироощущение — зрители и судьи видели, как удары головой и рукой почти закрыли правый глаз претендента, и Холифилд — сам с рассечением у левого глаза — пытался использовать проблемы с видимостью у Риддика.

В десятом раунде Эвандер почему-то встал прямо перед соперником — и внезапно его голова подлетела вверх от апперкота! Будь это кто-то иной, кто не держит удар как Холифилд, голову бы искали где-то на парковке рядом с ареной. Холифилд зажмурился, и ноги понесли его в угол. Боу обрушился просто всей своей мощью, но быстро начал выдыхаться, соперник заклинчевал, и момент был упущен.

Но чемпион уже не мог выдерживать эти атаки. В следующем раунде Холифилду был отсчитан нокдаун, когда он буквально сел, спасая голову, снова после апперкотов и тяжеленной правой, прилетевшей куда-то в затылок. Но продолжал отбиваться.

Статистика показала, что у обоих залетело в цель примерно 50% ударов, но Риддик попал больше. Холифилду было сложно продираться через его джебы, не получив урона, и это во многом определило рисунок боя.

115-112 и 117-110 дважды — НОВЫЙ абсолютный чемпион в тяжелом весе Риддик Боу.

Эвандер Холифилд и Риддик Боу. Фото Getty Images

Реванш и парашют

Интересное началось после. Боу должен был встретиться с претендентом номер один Ленноксом Льюисом, и они даже вели переговоры, в основном о том, как следует поделить то ли 3, то ли 32 млн долларов, но завершилась эта история пресс-конференцией, где Риддик опустил пояс WBC в мусорное ведро.

Экс-чемпион мира Холифилд думал, что завязал с боксом. Отправился на ранчо, где ездил на лошадях и учил своего сына играть в футбол. Нашел там потерянную мотивацию, сменил команду — и через год Боу и Холифилд встретились снова.

И снова фаворит проиграл. На этот раз была очередь Риддика Боу. Эвандера теперь тренировал не Лу Дува, а Эммануэль Стюард, а чемпион заметно потерял в атлетизме. Возможно, поэтому коэффициент на его победу, который был 5 к 1, снизился вдвое к моменту поединка. Лишние килограммы, джеб стал ленивым, а Холифилд вынуждал соперника идти вперед и работать первым номером. План был хорош, но к четвертому раунду они опять начали обмениваться бомбами в середине ринга и не закончили даже после гонга — разнимать пришлось членам их команд.

Рефлексы Боу, в принципе, никуда не делись — он попадал, и это было опасно. Но все реже и реже. Плюс глаз начинал закрываться от гематом уже в самом начале поединка. Так что когда в середине седьмого раунда к рингу прилетел парапланерист — возможно, он даже не сразу его увидел, когда тот влетел прямо в канаты.

«Я не знал, может, у него пистолет или бомба, — говорил потом Эвандер. За полгода до этого теннисистку Монику Селеш чуть не зарезал прямо на корте выскочивший туда безумец, так что все были слегка на взводе. Один из секундантов Риддика двинул парашютиста по голове сотовым телефоном размером с кирпич.

И вот уже рефери, представители атлетической комиссии, боксеры, полиция смотрят, как запутавшегося в стропах парашютиста с пропеллером на спине тащит вниз и начинает бить толпа зрителей. Потом разнимали драку, резали стропы, возвращали всех на места... Прошло не меньше 20 минут. Отдых, но и он может иметь разрушающие последствия. Гематомы продолжали заполняться жидкостью, лица опухали от пропущенных ударов. Бойцы потеряли ритм и затем пытались заново его нащупать в ринге. Лучше получилось у Холифилда.

Боу попадал акцентированно в основном в начале раунда или в его середине, а Холифилд старался забирать концовку, когда соперник выдыхался и замедлялся. Обессиленные и обозленные в равной степени, они и в 12-м раунде продолжали попытки вырубить друг друга, снова отказывались слышать гонг...

115-113, 115-114 и 114-114, счет в пользу нового старого чемпиона.

В конечном счете не думаю, что у тренера Эдди Фатча не было ответов на план Холифилда и Эммануэля Стюарда. Скорее недостаток дисциплины и самомнение самого Боу не дали ему показать даже половину своей мощи. У Фатча в конце боя начались проблемы с сердцем, и его увезли в больницу. Риддик, сильно привязанный к «Папе Смурфу», как он ласково называл тренера, после боя отправился прямо к нему в больницу. Холифилду он сказал: «Ты молодец, я в тебе ошибся».

Третий бой

Холифилд снова собрался на пенсию. Но снова вернулся, проиграл свои титулы Майклу Муреру, попутно поссорившись с тренером из-за денег. Говорили, что у Эвандера с сердцем плохо, но он нашел себе какого-то целителя и утверждал, что исцелился.

Когда его левый хук посадил Бой на пол в шестом раунде, многие могли подумать, что это правда. Но еще за раунд до этого Джордж Форман вскакивал и кричал: «Остановите бой!» — когда Боу забивал Холифилда в углу.

Постаревший лицом Боу получил в последних боях куда меньше физического ущерба и будто легче теперь восстанавливался. Эвандер — нет. И вместе с этим сам бой стал жестче и брутальнее. Оба словно договорились сами не доводить все до судейского решения.

В восьмом раунде показалось, что Холифилд снова нашел путь для своего хука слева, пошел вперед с серией, но Боу стоял прочнее и со второй попытки встряхнул его голову правым навстречу. Падал экс-чемпион лицом вниз, встал на счет 9, с трудом понимал команды рефери и уже через несколько секунд пропустил снова. Бой был остановлен.

Риддик Боу. Фото Getty Images Фото Getty Images

Путь Боу

Холифилд после этого снова исцелился. Дважды победил Тайсона, боксировал с Ленноксом Льюисом, в четвертый раз стал чемпионом мира в тяжелом весе, мог бы и в пятый, но с Валуевым не повезло, судьи не проявили достаточного уважения к его возрасту. Он

закончил драться в 48 с половиной лет, но зачем-то иногда пробует себя в выставочных боях, где его нокаутировал, например, Витор Белфорт.

Боу в 90-е представляли даже какое-то время в ринге как «народного чемпиона» — он мог выбирать, с кем и когда драться. Он выбрал свой путь — бои с Голотой, которые его подкосили. Затем пошел в морпехи, но там не задержался, пробовал себя в кикбоксинге, хотел в рестлинг, но тоже не вышло. Однажды захватил в заложники и удерживал собственную жену с детьми, но чего только не бывает, когда тебя бьют так, как били Боу.

Удивительно, но второй бой с Холифилдом — единственное его поражение в профессиональном боксе. Он был серьезной, местами доминирующей фигурой, даже возглавлял рейтинг лучших боксеров pound-4-pound. Из-за привычки игнорировать требования федераций и выкидывать чемпионский пояс на помойку, Большой Папочка Боу не встретился с Ленноксом Льюисом, с Майком Тайсоном — и вообще не получилось никакой эпохи Риддика Боу. Хотя шансы были. Между первым и третьим поединками прошло три года, и в этот период времени он был реально крут.