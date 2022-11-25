«Было безумно видеть, на что способна вода...» Как боксер пережил два страшнейших урагана

Реджис Прогрейс лишился дома из-за знаменитого урагана Катрина.

Утром 27 ноября в Калифорнии состоится вечер бокса, в главном поединке которого Реджис Прогрейс встретится с Хосе Сепедой. Американцы разыграют вакантный чемпионский пояс WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Ранее Прогрейс уже владел этим титулом, а Сепеда был претендентом.

33-летний Прогрейс проживает в Хьюстоне, но родился в Луизиане. Оттуда Реджису и его семье пришлось уехать, когда парню было 16 лет. Все из-за урагана Катрина, самого разрушительного в истории США, случившегося летом 2005-го. Природная катастрофа разрушила дом Прогрейсов и все их имущество.

Реджис Прогрейс. Фото Соцсети

Реджис и члены его семьи остались живы только потому, что уехали за день до начала природного катаклизма. В Новом Орлеане бывает сезон ураганов, поэтому Прогрейсы просто решили покинуть город заранее, чтобы переждать в более спокойном месте. Инициатором отъезда выступила бабушка Реджиса, и боксер до сих пор благодарен ей за это.

Пару месяцев семья Прогрейс не знала, кто из их знакомых остался жив, а кто умер. В Хьюстоне они были бездомными и каждый день стояли в очередях с другими уехавшими и желающими получить гостиничный номер. В итоге друзья семьи разрешили им жить в гараже. «Это было похоже на Диснейленд по сравнению с тем, что наши знакомые проходили дома», — говорил Реджис в интервью Telegraph Sport.

Когда семья вернулась, чтобы посмотреть, что стало с имуществом, стало понятно, что восстановлению оно не подлежит. Вода в доме его родителей поднялась до двух с половиной метров, в доме бабушки — до четырех метров. «Мои мама и бабушка плакали. Это был ужасный опыт», — рассказывал Реджис. В результате урагана погибли 1836 человек, а домов лишились около 700 тысяч. Катрина оставила такой глубокий след в памяти Реджиса, что со временем он набил на груди татуировку с датой, когда ураган перевернул его жизнь: 29 августа 2005 года.

Реджис Прогрейс. Фото Соцсети

Семья Реджиса осталась жить в Хьюстоне, даже когда некоторые родственники вернулись на малую родину. В этом городе условий для развития спортивной карьеры было больше, чем в Луизиане. Но для боксера ураган Катрина стал не последним испытанием.

В 2007 году, 12 лет спустя, Прогрейс пережил еще одну катастрофу, когда ураган Харви уничтожил несколько районов штата Техас. Харви наряду с Катриной стал самым разрушительным тропическим циклоном бассейна Атлантического океана за всю историю метеонаблюдений. «Самое безумие в том, что мне еще нет и 30 лет, но я уже пережил два таких ужасных шторма — этот и Катрину», — говорил Прогрейс в интервью ESPN.

Реджис Прогрейс показывает последствия катастрофы. Фото Соцсети

Реджису повезло, что он, его жена и двое детей (годовалая дочь и трехлетний сын) не пострадали, как и другие его родственники в этом районе. Он живет в квартире на втором этаже, поэтому серьезных повреждений ни от ветра, ни от наводнения не было. Но шторм запер боксера и его семью в доме тети и дяди после того, как они пошли к ним в гости и остались там, чтобы посмотреть бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Поскольку уровень воды продолжал подниматься, Прогрейс и еще восемь человек оставались в доме с пятницы по вторник, не имея возможности выйти.

Реджис Прогрейс показывает последствия катастрофы. Фото Соцсети

Прогрейс — не единственный боксер, кто столкнулся с ураганом Харви. Действующий чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло живет недалеко от Хьюстона, в Шугарленде. Хотя его дом серьезно не пострадал, этого нельзя было сказать о жилищах его родственников в этом районе. «Это отстой, но все определенно могло быть и хуже. Думаю, все в городе так или иначе пострадают. Моя улица превратилась в озеро. Людей спасали на лодках даже в моем районе», — рассказывал Чарло ESPN.

По словам Чарло, в какой-то момент вода на улице была ему по грудь, а электричество отключили на несколько дней. Брат-близнец Джермалла — абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл живет в восьми километрах, и его дом пострадал сильнее. Сам Джермелл в тот момент находился в Лос-Анджелесе и готовился к поединку против Эриксона Лабина.

Прогрейсу же есть с чем сравнивать, и он уверен, что Катрина была куда хуже, чем Харви. Но Реджис извлек урок из тех испытаний: «Ураган Катрина забрал все мои материалистические инстинкты в раннем возрасте. За долю секунды я осознал, что можно накопить все это физическое богатство: недвижимость, драгоценности, одежду, и бог может просто стереть это, очистив весь ваш список. Все наши вещи, и они просто исчезли. Было безумно видеть, на что способна вода. Она нужна вам, чтобы жить, но я видел, как вода становится самой опасной силой, какую только можно представить».