WBA отказалась лишать Бивола титула чемпиона мира

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отказалась лишать титула чемпиона мира россиянина Дмитрия Бивола.

Бой против Сауля Альвареса санкционирован как титульный, сообщает ТАСС со ссылкой на команду Бивола.

Ранее некоторые представители боксерского сообщества призывали лишить Бивола титула в связи с ситуацией на Украине, а все российские спортсмены были исключены из рейтинга WBA.

Бой россиянина против Альвареса пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

В активе 31-летнего россиянина 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Предыдущий поединок он провел 12 декабря в Екатеринбурге, победив соотечественника Умара Саламова решением судей. Бивол владеет титулом чемпиона мира WBA с 2017 года.

Российский боксер отметил важность психологической подготовки к бою с Канело.