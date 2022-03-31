Александр Усик объяснил решение покинуть Украину

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему решил покинуть Украину для подготовки к реваншу с британским боксером Энтони Джошуа.

«Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать, а не стрелять. Стараюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины», — цитирует Усика «РИА Новости Спорт» со ссылкой на CNN Prima News.