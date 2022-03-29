Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:45

«Я следующий». Ломаченко отреагировал на бой Камбососа и Хэйни

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0) и формальный чемпион WBC Девин Хэйни (27-0) договорились провести бой 5 июня в Мельбурне, Австралия. На эту новость отреагировал Василий Ломаченко.
«Я следующий», — написал украинский боксер в соцсетях. Изначально с Камбососом должен был подраться Ломаченко, однако украинский боксер отказался от поединка.
Камбосос выиграл Теофимо Лопеса 27 ноября 2021 года на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке решением судей (115-111, 115-112, 113-114). Лопес побывал в нокдауне в 1-м раунде, а Комбосос — в 10-м раунде. Хэйни одолел Джозефа Диаса 4 декабря 2021 года на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе решением судей (116-112, 117-111, 117-111).
Василий Ломаченко
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поединок Усика и Джошуа состоится в июне в Саудовской Аравии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости