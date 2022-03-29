«Я следующий». Ломаченко отреагировал на бой Камбососа и Хэйни

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0) и формальный чемпион WBC Девин Хэйни (27-0) договорились провести бой 5 июня в Мельбурне, Австралия. На эту новость отреагировал Василий Ломаченко.

«Я следующий», — написал украинский боксер в соцсетях. Изначально с Камбососом должен был подраться Ломаченко, однако украинский боксер отказался от поединка.