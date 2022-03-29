«Я следующий». Ломаченко отреагировал на бой Камбососа и Хэйни
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0) и формальный чемпион WBC Девин Хэйни (27-0) договорились провести бой 5 июня в Мельбурне, Австралия. На эту новость отреагировал Василий Ломаченко.
«Я следующий», — написал украинский боксер в соцсетях. Изначально с Камбососом должен был подраться Ломаченко, однако украинский боксер отказался от поединка.
Камбосос выиграл Теофимо Лопеса 27 ноября 2021 года на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке решением судей (115-111, 115-112, 113-114). Лопес побывал в нокдауне в 1-м раунде, а Комбосос — в 10-м раунде. Хэйни одолел Джозефа Диаса 4 декабря 2021 года на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе решением судей (116-112, 117-111, 117-111).
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