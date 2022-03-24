Бивол: «Важно быть психологически готовым на бой с Канело»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) заявил, что он серьезно относится к психологической подготовке к своему главному бою против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«Важно быть психологически готовым на бой с Канело, — приводит слова Бивола издание BoxingScene. — Работа на тренировках тоже важна. Однако если ты выходишь на ринг с мыслью, что тебе не победить, то это отнимает около 40% шансов на победу. Даже если ты в наилучшей физической форме в карьере».

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.