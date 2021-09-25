Трояновский считает, что Усик победит Джошуа

Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский поделился мнением о предстоящем поединке Энтони Джошуа и Александра Усика.

«Я болею за Александра Усика, хотя все считают Джошуа фаворитом в этом бою. Действительно, у него ударная мощь, габариты лучше, все сейчас против Усика. Для него это вызов, но я считаю, что Александр победит по очкам. У него очень большая любительская карьера, очень подвижные ноги и хороший уровень функциональной подготовки. Мы сейчас не можем оценить, кто из них лучше готов к бою, потому что поединок еще не начался, и дать точную оценку нельзя», — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

Джошуа и Усик проведут бой в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.