Энтони Джошуа — Александр Усик: полный кард вечера бокса в Лондоне
В субботу, 25 сентября, на стадионе «Тоттехэма» в Лондоне пройдет вечер бокса. В главном бою за титулы чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO встретятся действующий обладатель поясов Энтони Джошуа и Александр Усик.
Трансляция турнира — на канале РЕН ТВ с 23:00 (мск).
Джошуа — Усик: украинский боксер будет биться в Лондоне за звание чемпиона мира. Live!
Полный кард
Энтони Джошуа (24-1) — Александр Усик (18-0), тяжелый вес — Джошуа защищает титулы WBA, IBF, WBO, IBO
Лоуренс Околи (16-0) — Дилан Прасович (15-0), первый тяжелый вес — Околи защищает титул WBO
Каллум Смит (27-1) — Ленин Кастильо (21-3-1), полутяжелый вес
Максим Продан (19-0-1) — Флориан Марку (8-0-1), полусредний вес — Продан защищает титул IBF
Кэмпбелл Хаттон (3-0) — Сонни Мартинес (2-4), полулегкий вес
Кристофер Оусли (12-0) — Хасан Байсангуров (21-1), средний вес — за вакантный титул WBA Inter-Continental
Даниэль Лапин (4-0) — Павел Мартынюк (4-7), полутяжелый вес
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