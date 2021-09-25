Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Энтони Джошуа — Александр Усик: полный кард вечера бокса в Лондоне

14:00
Энтоно Джошуа и Александр Усик. Фото Reuters
Энтоно Джошуа и Александр Усик. Фото Reuters
Теги:

В субботу, 25 сентября, на стадионе «Тоттехэма» в Лондоне пройдет вечер бокса. В главном бою за титулы чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO встретятся действующий обладатель поясов Энтони Джошуа и Александр Усик.

Трансляция турнира — на канале РЕН ТВ с 23:00 (мск).

Джошуа — Усик: украинский боксер будет биться в Лондоне за звание чемпиона мира. Live!

Полный кард
Энтони Джошуа (24-1) — Александр Усик (18-0), тяжелый вес — Джошуа защищает титулы WBA, IBF, WBO, IBO
Лоуренс Околи (16-0) — Дилан Прасович (15-0), первый тяжелый вес — Околи защищает титул WBO
Каллум Смит (27-1) — Ленин Кастильо (21-3-1), полутяжелый вес
Максим Продан (19-0-1) — Флориан Марку (8-0-1), полусредний вес — Продан защищает титул IBF
Кэмпбелл Хаттон (3-0) — Сонни Мартинес (2-4), полулегкий вес
Кристофер Оусли (12-0) — Хасан Байсангуров (21-1), средний вес — за вакантный титул WBA Inter-Continental
Даниэль Лапин (4-0) — Павел Мартынюк (4-7), полутяжелый вес

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
«Челси «— «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча чемпионата Англии
Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
«Химки» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд