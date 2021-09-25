В субботу, 25 сентября, на стадионе «Тоттехэма» в Лондоне пройдет вечер бокса. В главном бою за титулы чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO встретятся действующий обладатель поясов Энтони Джошуа и Александр Усик.

Трансляция турнира — на канале РЕН ТВ с 23:00 (мск).

Джошуа — Усик: украинский боксер будет биться в Лондоне за звание чемпиона мира. Live!

Полный кард

Энтони Джошуа (24-1) — Александр Усик (18-0), тяжелый вес — Джошуа защищает титулы WBA, IBF, WBO, IBO

Лоуренс Околи (16-0) — Дилан Прасович (15-0), первый тяжелый вес — Околи защищает титул WBO

Каллум Смит (27-1) — Ленин Кастильо (21-3-1), полутяжелый вес

Максим Продан (19-0-1) — Флориан Марку (8-0-1), полусредний вес — Продан защищает титул IBF

Кэмпбелл Хаттон (3-0) — Сонни Мартинес (2-4), полулегкий вес

Кристофер Оусли (12-0) — Хасан Байсангуров (21-1), средний вес — за вакантный титул WBA Inter-Continental

Даниэль Лапин (4-0) — Павел Мартынюк (4-7), полутяжелый вес