Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ высказался по поводу предстоящего боксерского боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Пусть победит сильнейший! Это два хороших боксера. Фаворит? Думаю, «Уфа» победит «Спартак». А кто фаворит в поединке Джошуа — Усик меня мало волнует!» — сказал Губерниев «СЭ».

На счету 34-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 поединках в профессиональной карьере. У 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.

Джошуа и Усик проведут бой в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.