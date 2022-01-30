Тренеры после драки обвинили Макса Топора в намеренной сдаче боя с Новоселовым

Тренер, чемпионка мира и Европы по боксу и кикбоксингу Светлана Андреева, наставлявшая Макса «Топора» Щербакова перед боем с Максимом Новоселовым, обвинила его в сдаче поединка.

«Шел слух, то что он будет сливать этот бой. Я ему сказала: «Действительно ли такое имеет место?». Он: «Нет, вы что, Светлана Михайловна, я выйду, буду работать до последнего». Но я понимаю, что он этот бой слил, он продал этот бой», — сказала Светлана Андреева РЕН ТВ.

По ее словам, Топор якобы не выполнял поставленные установки в ходе боя, а, скорее, делал все наоборот. По мнению тренера, боец устроил «цирк на ринге», падая и имитируя нокдауны от «легких ударов». Кроме того, как утверждает Андреева, Топор ни разу даже не попытался ударить в голову противника, а попадал только по плечам.

Комментируя стычку Топора с его тренером Альбертом Кармазяном, Андреева сказала: «А как вы хотите, человек его готовил».

«Человек безвозмездно тратил на него время. Человек стоит, когда шел второй раунд, я говорю: «Альберт, даже не иди туда». И он стоит: «Да, он слил бой». А перед боем он подходил ко мне и говорит: «Светлана Михайловна, я не хочу с ним выходить, он меня не слушает», — рассказала Андреева.

Альберт Кармазян — тренер Топора — также придерживается версии о том, что спортсмен «слил» поединок.

Ранее стало известно, что Макс Топор подрался со своим тренером после поражения в бою с Максимом Новоселовым. Топор в ходе конфликта получил перелом носа.