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Сегодня, 16:15

Тренеры после драки обвинили Макса Топора в намеренной сдаче боя с Новоселовым

Иван Шитик
Корреспондент

Тренер, чемпионка мира и Европы по боксу и кикбоксингу Светлана Андреева, наставлявшая Макса «Топора» Щербакова перед боем с Максимом Новоселовым, обвинила его в сдаче поединка.

«Шел слух, то что он будет сливать этот бой. Я ему сказала: «Действительно ли такое имеет место?». Он: «Нет, вы что, Светлана Михайловна, я выйду, буду работать до последнего». Но я понимаю, что он этот бой слил, он продал этот бой», — сказала Светлана Андреева РЕН ТВ.

По ее словам, Топор якобы не выполнял поставленные установки в ходе боя, а, скорее, делал все наоборот. По мнению тренера, боец устроил «цирк на ринге», падая и имитируя нокдауны от «легких ударов». Кроме того, как утверждает Андреева, Топор ни разу даже не попытался ударить в голову противника, а попадал только по плечам.

Комментируя стычку Топора с его тренером Альбертом Кармазяном, Андреева сказала: «А как вы хотите, человек его готовил».

«Человек безвозмездно тратил на него время. Человек стоит, когда шел второй раунд, я говорю: «Альберт, даже не иди туда». И он стоит: «Да, он слил бой». А перед боем он подходил ко мне и говорит: «Светлана Михайловна, я не хочу с ним выходить, он меня не слушает», — рассказала Андреева.

Альберт Кармазян — тренер Топора — также придерживается версии о том, что спортсмен «слил» поединок.

Ранее стало известно, что Макс Топор подрался со своим тренером после поражения в бою с Максимом Новоселовым. Топор в ходе конфликта получил перелом носа.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/933701-trenery-posle-draki-obvinili-topora-v-slive-boia-s-novoselovym
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