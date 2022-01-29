Новоселов прокомментировал драку Макса «Топора» Щербакова с тренером

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов прокомментировал драку Максима «Топора» Щербакова с тренером Альбертом Кармазяном.

«Просто он не захотел сказать как нормальный человек — «ну да, плохая работа, мы не довели до ума тебя», а какую-то видимо причину придумал, сказал — «ты слил бой специально» или еще что-нибудь. Думаю, это не по-человечески — человек после боя, он получил такие удары нокаутирующие. Еще после этого с ним конфликтовать, бить его — это неправильно. Хочешь сказать — скажи, хочешь наказать — вызови на ринг, накажи в спортивном зале», — приводит слова Новоселова РЕН ТВ.

Вчера, 28 января Щербаков проиграл Новоселову техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

После боя в раздевалке Щербаков и его экс-наставник, который являлся помощником организаторов, устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.