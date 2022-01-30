Усик сыграет в футбол за команду первой лиги Украины

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что сыграет в футбол на товарищеском турнире Winter Cup. Он будет выступать за житомирское «Полесье» из первой лиги Украины.

«Дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Поехали! Всем бокс, а потом футбол», — сказал Усик. Видео опубликовано в Instagram харьковского «Металлиста».

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля. В нем будут участвовать «Полесье», «Металлист», «Верес» и «Черноморец».