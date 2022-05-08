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Сегодня, 11:42

Тищенко объяснил, за счет чего Биволу удалось одержать победу над Альваресом

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион, боксер Алексей Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Я больше склонялся к тому, что Альварес победит, но у любого боксера есть шансы на победу. Дмитрий сильно порадовал! Он смог победить за счет своего необычного стиля, хорошего движения ног. Думаю, габариты сыграли одну из важных ролей: Альварес выступал не в своем весе», — сказал Тищенко «СЭ».

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.

Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса. Разгром Альвареса! Бивол зарабатывает легендарность

Бокс
Алексей Тищенко
Дмитрий Бивол
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