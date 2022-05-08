Бивол: «Мама и жена не смотрит мои боя в прямом эфире. Я этого не хочу»

Бивол заявил, что мама и жена не смотрит его бои в прямом эфире

Российский боец Дмитрий Бивол рассказал, что его жена и мама не смотрят его бои в прямом эфире.

«Я пока еще не поговорил с семьей, моя мама не смотрит мои бои, жена никогда не смотрит. Я не хочу, чтобы они смотрели в прямом эфире. После боя — пожалуйста, но не когда бой. Не знаю, когда буду готов вернуться, мне нужно отдохнуть пару недель, а потом мы поговорим с менеджером», — сказал Бивол после боя.

Также россиянин отреагировал на то, что перед боем играл гимн США и Мексики, но не играл гимн России.

«Я знал, что все будет под Канело, нет проблем, люди любят его, он звезда. Он везде был на постерах и так далее. Для меня было главное — просто дайте мне бой. Дайте мне этот бой. И спасибо Эдди, спасибо всем, кто сделал этот бой», — добавил Бивол.

Сегодня, 8 мая Бивол одержал победу над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.