Менеджер Поветкина заявил, что Бивол переиграл Альвареса

Дмитрий Иванов, менеджер Александра Поветкина прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом.

«Что я думал до боя? Что это точно будет непростой поединок. Что Диме нельзя терять концентрацию ни на секунду. Альварес может найти брешь в обороне и неожиданно провести атаку. Был момент, когда Дима пропустил апперкот и боковой. Но после седьмого раунда Бивол полностью расслабился, и все пошло под его диктовку. Он большой молодец, уникальная школа советского бокса показала, что можно выигрывать на самом высоком уровне.

Дима не повелся на провокации. Был момент, когда Альварес со злости поднял Бивола и показал, что у него остались силы. Но он ничего не мог сделать, Дима его переигрывал во всех отношениях. Канело пытался пробить левую руку Бивола с первого раунда, рассчитывая, что он ее опустит и туда пройдет удар. Бивол один раз пропустил с той стороны, но удар акцентированным не получился. В ближнем бою Альваресу более комфортно, хотя в поздних раундах уже сам Дима предлагал эту дистанцию, подходил, был собран и очень хорошо контратаковал. Классный бой», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей. Россиянин защитил титул чемпиона в полусреднем весе по версии WBA.