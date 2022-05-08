Разгром Альвареса! Бивол зарабатывает легендарность

Бой в Лас-Вегасе завершился. Историческое событие, которое шло под слоганом «легендарность нужно заслужить» или что-то такое. Заслужил — российский боксер Дмитрий Бивол.

Вы хотели этого уже давно. Ждали. Надеялись... Дмитрий Бивол ворвался на мексиканский праздник, отобрал у местных детишек биту и лупил по пиньяте, пытаясь выбить из нее конфеты, деньги и уважение. Пиньята не раскололась — но смотрелась к 12 раунду весьма скверно.

Язык тела Сауля Альвареса говорил об усталости, большом количестве пропущенных ударов, эффект от которых начал накапливаться, и в целом — о том, что зря он все это затеял. Не потому, что против системы Бивола у него не было шансов, а потому, что бой показал заурядность мексиканца. Все бы ничего, но ринг-анонсер Дэвид Диаманте объявил его королем pound-4-pound, то есть лучшим боксером мира в независимости от веса. Аванс, который не оправдался.

Честно говоря, я уверен, что Альварес умеет гораздо больше, чем показал в этом бою. Ходить с 1-2 ударами и периодически запускать их по разным траекториям?! Да ладно!

С другой стороны, мы снова (впервые после боя с Мэйвезером) увидели Сауля, который не мог контролировать темп, активность соперника, проигрывал на ногах, а потому все, что он пытался делать, имело эффективность близкую к нулевой. Но судьи любят Альвареса. В бою, где он взял 2 — максимум 3 раунда, они отдали ему 5. Все втроем нарисовали по 4 первым раундам 10-9 в пользу Мексики. Или из уважения к празднику Cinco de Mayo, или то был эффект выпитого и съеденного. Или они просто не понимали, что сейчас видят. Просто будто пьяные зрители из казино — на самых дорогих местах у ринга.

Но в 5-м раунде даже у них сомнений не осталось. Бивол, наконец, расслабился, поставил Сауля спиной к канатам и всадил серию ударов, часть через защиту — и это соперник прочувствовал. Все, что удавалось Альваресу — это пару раз просунуть между рук апперкот. Это была домашняя заготовка, накинуть левой-правой, заставить Бивола поднять руки, перекрыв себе на мгновение обзор — и пробить апперкот между перчаток. От части таких атак Дмитрий ушел на ногах, отклонился корпусом, некоторые пропустил — но все равно контроль был за ним. Вопрос даже не в количестве попаданий — а тут во всех раундах чемпион делал больше, чем Альварес — Бивол вел бой. Дальше все раунды кроме 10-го отдали Дмитрию — такое ощущение, что кто-то подошел к судьям, по очереди, и сказал: «вы нас сейчас опозорите, прекращайте!»

В принципе, эту же фразу мог сказать тренер Эдди Рейносо своему подопечному. Не факт, что это бы сработало, но еще в середине поединка было ощущение того, что Сауль работает не на полную. Опять же, как против Мэйвезера когда-то, он просто не успевал.

Но Флойд вел свой типичный бой для того времени — маленького бойца, который контратакует и смещается. Бивол вел бой высокого бойца — устанавливая противника в удобную позицию не хитростью, а давлением, передней рукой и временами сталкивая его физически.

Дмитрий Бивол даже в худших своих боях был не настолько плох, чтобы против него работали 1-2 удара, размашистые хуки и однообразные попытки достать правой через блок. Были те самые заготовки с апперкотом, но чемпион в целом не находился там, где он мог все это пропустить. Да и все придуманное Рейносо и Альваресом было так, дешевыми трюками, а настоящей магии не было. Оставалось только показать фокус с исчезновением — нечто из разряда Тайсон — Холифилд II, заставить себя дисквалифицировать, но тут нужно быть другим человеком, а Сауль водил с собой на пресс-конференцию дочь, говорил много об уважении и ответственности, так что оставалось терпеть и ждать конца 12 раунда.

Был один только эпизод, раунде в 10-м, Бивол не дал Саулю подсесть под удар, навалился чуть сверху, а тот выпрямился, поднял соперника и пронес несколько шагов — но аккуратно опустил затем. Дмитрия, уверен, это только позабавило. Вся физическая сила оппонента расходовалась на это, а на удары в цель — нет.

115-113 трижды.

Сауль Альварес не стал придумывать себе никаких оправданий. «В боксе ты иногда выигрываешь, иногда проигрываешь»... Реванш? Почему бы и нет, но по-хорошему, Бивол должен встретиться с победителем боя Бетербиев — Джо Смит. Слова справедливые и нужные именно сейчас. Бивол извинялся за срыв третьего боя Альварес — Головкин, но я не думаю, что сегодняшнее событие способно этому помешать. Это вообще не тот вес — и не тот тип боя. Не ради пояса, а ради стадиона, полного вопящих от восторга людей. Так что наилучший сценарий — увидеть осенью Бивола против Смита или Бетербиева, а Альвареса снова против Головкина.

«Канело очень сильно проиграл» — написал Джейк Пол, обменивавшийся вежливыми любезностями с Альваресом через медиа перед поединком. Боксеры тоже были единодушны, никто не увидел близкого боя. Но самую смешную реакцию в соцсетях на этот бой выдал польский тяж Адам Ковнацки: «Канело перед боем перешел на веганскую диету... Просто ешь свои стейки!»

Действительно, хороший же совет.