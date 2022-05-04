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Сегодня, 18:52

Тимоти Брэдли дал важный совет Биволу перед боем с Саулем Альваресом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) уверен, что чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (19-0) необходимо держаться подальше от канатов и бить между перчатками абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«У Дмитрия есть шанс победить Канело, — отметил Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Главное, что ему нужно делать, это не прижиматься к канатам. Если он сможет держать бой в центре ринга, то у него будет очень хороший шанс победить Сауля. Дмитрий быстрый, сильный боксер и понимает, как боксировать против блока Канело. Бивол любит бить между перчатками, и он может пробить так Канело. У него хорошая работа ног, а сокращение и разрыв дистанции озадачит Канело. Главное — держаться подальше от канатов. Если он сможет держаться от них подальше, то он сможет нокаутировать Сауля».

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тимоти Брэдли
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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