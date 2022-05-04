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Кудряшов — о бое Бивола против Канело: «Не вижу за счет чего Альварес перебьет Дмитрия»

Кудряшов спрогнозировал ход боя Бивола против Альвареса
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением относительно боя чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1).

«Мне кажется, что этот бой не будет ярким, будет минимальное количество обострений. Канело будет постоянно теснить Дмитрия, и, возможно, именно за это ему отдадут победу. Я не вижу явной победы, при которой Канело перебьет Бивола — просто не вижу, за счет чего», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

На кону боя будет стоять пояс россиянина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-dal-prognoz-na-boy-bivol-alvares-1259632/
Бокс
Дмитрий Бивол
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Сауль Альварес
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