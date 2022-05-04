Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением относительно боя чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1).

«Мне кажется, что этот бой не будет ярким, будет минимальное количество обострений. Канело будет постоянно теснить Дмитрия, и, возможно, именно за это ему отдадут победу. Я не вижу явной победы, при которой Канело перебьет Бивола — просто не вижу, за счет чего», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

На кону боя будет стоять пояс россиянина.