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Сегодня, 18:15

Дмитрий Бивол: «Уважаю Сауля Альвареса, но сейчас он мой враг»

Дмитрий Бивол заявил, что сейчас Сауль Альварес является его врагом
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) отдал должное заслугам абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1), однако подчеркнул, что сейчас мексиканец является его врагом.

«Я уважаю Канело, он добился много в спорте. Я испытываю к нему такое же уважение, которое испытывал к своим прошлым оппонентам. Не больше. Я уважаю его, но сейчас он мой враг. На самом деле я доволен, что получил шанс сразиться с лучшим. Наконец я узнаю, чего стоят мои навыки. Это реально большой вызов для меня».

Также Бивол заявил, что антропометрия не сыграет в бою большой роли. «Да какая разница? Жираф ведь самый длинный в джунглях, но он не самый опасный зверь».

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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