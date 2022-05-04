Дмитрий Бивол: «Уважаю Сауля Альвареса, но сейчас он мой враг»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) отдал должное заслугам абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1), однако подчеркнул, что сейчас мексиканец является его врагом.

«Я уважаю Канело, он добился много в спорте. Я испытываю к нему такое же уважение, которое испытывал к своим прошлым оппонентам. Не больше. Я уважаю его, но сейчас он мой враг. На самом деле я доволен, что получил шанс сразиться с лучшим. Наконец я узнаю, чего стоят мои навыки. Это реально большой вызов для меня».

Также Бивол заявил, что антропометрия не сыграет в бою большой роли. «Да какая разница? Жираф ведь самый длинный в джунглях, но он не самый опасный зверь».

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.