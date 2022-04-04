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Теофимо Лопес: «Бетербиев и Бенавидес не побьют Канело»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1) сомневается, что чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0) и бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (25-0) смогут победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«Бетербиев и Бенавидес не побьют Канело, — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Побить Канело может только Канело. Мне кажется, что он сейчас на таком уровне, на котором когда-то был Флойд Мейвезер.

Он понимает, что он лучший, но при этом ведет себя скромно, чтобы сохранить голод и не зазвездиться. Такие боксеры самые опасные, их практически невозможно остановить. Кто-то думает о славе и богатстве, а такие, как Канело, — о желании войти в историю. Это ментальное отличие. Именно это сделало Канело тем, кем он сейчас и является».

Канело подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Артур Бетербиев
Сауль Альварес
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