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Сегодня, 18:21

Бивол назвал боксеров, стиль которых ему нравится

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) сообщил, чей стиль ведения боя из современных боксеров ему импонирует больше всего.

«Мне нравится стиль Эррола Спенса, Теренса Кроуфорда, Александра Усика, Флойда Мейвезера. Я бы хотел увидеть бой Спенса и Кроуфорда. Это был бы очень интересный бой», — сказал россиянин в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

В следующем поединке Бивол встретится с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1). Бой пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Дмитрий Бивол
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