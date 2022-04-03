Бивол назвал боксеров, стиль которых ему нравится

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) сообщил, чей стиль ведения боя из современных боксеров ему импонирует больше всего.

«Мне нравится стиль Эррола Спенса, Теренса Кроуфорда, Александра Усика, Флойда Мейвезера. Я бы хотел увидеть бой Спенса и Кроуфорда. Это был бы очень интересный бой», — сказал россиянин в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

В следующем поединке Бивол встретится с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1). Бой пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.