Тренер Сауля Альвареса не исключил третьего боя против Головкина

Менеджер и тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1) Эдди Рейносо заявил, что третий бой между Канело и Геннадием Головкиным (41-1) может состояться только в том случае, если Головкин покажет в предстоящем бою с чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) хорошее выступление.

«Посмотрим, как Головкин выступит с Муратой, — сказал Рейносо в интервью A los Golpes. — Есть примеры боксеров, которые после 40 лет показывали свои лучшие бои. Возможно, Головкин из их числа. Это будет понятно только после его боя с Муратой.

Может быть, он продемонстрирует потрясающее выступление, которого он не показывал в двух боях с нами. Бой Головкина против Мураты покажет, что Геннадий сможет предложить против Канело".

Головкин в следующем бою подерется с Муратой 10 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.

Канело подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.