Тело Дадашева доставят в Россию в течение 10 дней

Тело российского боксера Максима Дадашева доставят в Санкт-Петербург в течение 10 дней.

- Нам сказали в течение 10 дней, - цитирует sportrbc.ru генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. - Думаю, мы постараемся сделать так, чтобы тело доставили быстрее. Отправили туда людей для этого. В США идет взаимодействие на дипломатическом уровне.

28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом 20 июля. Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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