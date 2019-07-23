Видео последнего боя Дадашева. В нем он получил смертельную травму

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.

Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу. В связи с отеком мозга ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Состояние боксера, по словам врачей было критическим.

Сегодня 23 июля генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объявил, что Дадашев скончался.