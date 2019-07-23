Максим Дадашев умер из-за травмы, полученной во время боя

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал смерть спортсмена.

– Он умер, да, это очень печально. Мы буквально два часа назад разговаривали с врачами. Конечно, ситуация была тяжелая, но он был жив. Это очень печально, даже слов нет. Мы соберем совет чемпионов и примем решение о том, чтобы помогать его семье. Думаю, мы будем пожизненно им помогать финансово. И мы проведем расследование, как это произошло и почему, как выдавались медицинские справки, допуски. Надо выяснить, что реально случилось. Такие случаи редкие, но в них надо разбираться досконально. С Магомедом Абдусаламовым же доказали, что были врачебные ошибки. И повторюсь, самое важное сейчас – помогать его семье. Мы будем это делать, – сказал Кремлев. (Михаил Потапов)

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