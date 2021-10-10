Утром 10 октября в Лас-Вегасе (США) чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет боксерский бой с бывшим чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером. Они встретятся в ринге уже в третий раз.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию вечера бокса в 04.45 по московскому времени. Бой Фьюри — Уайлдер начнется примерно в 06.00 (по мск). Онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ». Посмотреть поединок также можно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Ранее, в ночь на 9 октября, состоялась процедура взвешивания боксеров. По ее итогам Уайлдер показал вес 107,9 кг. Фьюри оказался значительно тяжелее своего соперника — 125,6 кг.

На счету 33-летнего британца Фьюри 30 побед и один результат боя был признан ничейным. У 35-летнего американца Уайлдера — 42 победы, 1 поражение и 1 ничья. Подробнее о статистике боксеров можно посмотреть здесь.

1 декабря 2018-го в Лос-Анджелесе (США) состоялся первый бой трилогии Фьюри — Уайлдер за титул чемпиона мира по версии World Boxing Council. Тогда поединок завершился вничью. Второй бой состоялся 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. В нем победу техническим нокаутом одержал Фьюри.

Фьюри — Уайлдер: онлайн трансляция и подробности боя