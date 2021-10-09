Тайсон Фьюри оказался почти на 18 кг тяжелее Деонтея Уайлдера
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В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания основных участников боксерского шоу, в главном событии которого чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
Претендент показал вес 107,9 кг, тогда как Фьюри оказался значительно тяжелее — 125,6 кг.
Уайлдер сразится с Фьюри в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
В их прошлом бою, который состоялся в феврале 2020 года, победу техническим нокаутом одержал Фьюри.
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