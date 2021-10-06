Статистика и параметры Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

В ночь на 10 октября пройдет бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочное время начала — в 07:00 (мск).

Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.

Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года — чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул восемь раз, но в 2020 году понес поражение в бою с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.

Фьюри Уайлдер Победы/Поражения/Ничьи 30/0/1 42/1/1 Победы нокаутом 21 (70%) 41 (97%) Последний бой Победа над Уайлдером Поражение от Фьюри Возраст 33 года 35 лет Рост 206 см 201 см Вес 90,72+ кг 90,72+ кг Размах рук 216 см 201 см