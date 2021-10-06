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Статистика и параметры Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

18:00
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Фото AFP
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Фото AFP
В ночь на 10 октября пройдет бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочное время начала — в 07:00 (мск).

Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.

Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года — чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул восемь раз, но в 2020 году понес поражение в бою с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.

Фьюри

Уайлдер

Победы/Поражения/Ничьи

30/0/1

42/1/1

Победы нокаутом

21 (70%)

41 (97%)

Последний бой

Победа над Уайлдером

Поражение от Фьюри

Возраст

33 года

35 лет

Рост

206 см

201 см

Вес

90,72+ кг

90,72+ кг

Размах рук

216 см

201 см

В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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