Статистика и параметры Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера
Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочное время начала — в 07:00 (мск).
Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.
Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года — чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.
Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул восемь раз, но в 2020 году понес поражение в бою с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.
|
|
Фьюри
|
Уайлдер
|
Победы/Поражения/Ничьи
|
30/0/1
|
42/1/1
|
Победы нокаутом
|
21 (70%)
|
41 (97%)
|
Последний бой
|
Победа над Уайлдером
|
Поражение от Фьюри
|
Возраст
|
33 года
|
35 лет
|
Рост
|
206 см
|
201 см
|
Вес
|
90,72+ кг
|
90,72+ кг
|
Размах рук
|
216 см
|
201 см
В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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